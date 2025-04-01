罷綠委爆假人頭、紅色打手 民進黨：國民黨高層勿讓年輕人當替死鬼

民進黨發言人吳崢（左）、韓瑩（右）1日召開「國民黨別向全民開玩笑 反共只是口號 親共才是日常！」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/04/01 14:47

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨發言人吳崢、韓瑩今天指出，國民黨惡意罷免民進黨立委，領銜人也陸續被爆出造假人頭、紅色打手，罷免吳沛憶領銜人李孝亮的母親點名國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹施壓李當領銜人，國民黨台北市議員鍾小平也透露，名單來自國民黨青工會，而非李自己蒐集，另罷免吳思瑤領銜人張克晉被踢爆具中共背景、執行紅色滲透，請國民黨高層出面承擔責任、說清楚，不要把責任推給年輕人當替死鬼。

吳崢指出，國民黨對民進黨立委發動惡意罷免，各區死亡連署破百人，這只有一種可能，就是國民黨在背後進行組織性、系統性的犯罪、偽造文書。李母揭露，李孝亮是臨時被黃呂錦茹找去擔任人頭領銜人，根本不知手上連署書從何而來，政論節目主持人李正皓更爆料，民進黨告發國民黨涉違法連署後，黃呂隨即與李碰面，令人質疑是否要串供？

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吳崢進一步說，鍾小平公開表示，李孝亮手中名冊是由國民黨青工會系統提供、不是自己蒐集的，目前已有李母、鍾小平2人具名指控李是掛名人頭，坐實民進黨告發國民黨造假連署、偽造文書的狀況。請黃呂錦茹出來面對、說明清楚，不要把責任推給替死鬼、人頭李孝亮，國民黨高層不要只會把年輕人推到第一線擋砲火、做違法的事，應該出面承擔責任。

韓瑩指出，國民黨對民進黨發動惡意罷免，不只有幽靈連署、人頭領銜人，還有紅色打手，國台辦近日公布舉報台獨幫凶專欄與公布台獨打手名單，吳思瑤就名列其中，而罷免吳思瑤的領銜人張克晉也被揭露「紅色履歷」，張曾任中國教育部傳統文化教育核心專家，以及擔任由中共黨工委授證的文化顧問，也曾接受中國《大公報》訪問，以台胞身分大談「兩岸統一」，更曾涉及「文化金光黨」相關爭議，披著文化外衣執行「紅色滲透」工作，與長期關心台灣文化的吳思瑤形成鮮明對比。

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