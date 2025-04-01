參加兩岸青年聯合祭孔 蕭旭岑籲賴總統遵循一中憲法、九二共識

馬英九基金會「大九學堂」今日在中國山東省曲阜參加「2025海峽兩岸孔子文化春會」，兩岸青年聯合祭孔。（馬英九基金會提供）

2025/04/01 14:30

〔記者施曉光／台北報導〕馬英九基金會執行長蕭旭岑今日率「大九學堂」學生在中國山東省曲阜參加「2025海峽兩岸孔子文化春會」，兩岸青年聯合祭孔。蕭旭岑表示，他在祝禱時祈求兩岸遠離衝突，執政者應全力避免戰爭，並呼籲賴清德總統遵循「一中憲法」架構，珍惜與對岸的共同政治基礎「九二共識」，兩岸才有和平發展的空間。

蕭旭岑指出，孔子思想有許多有利於兩岸發展的智慧，例如「和而不同」與相互尊重，「推己及人」與互相包容，兩岸制度不同，但同屬中華民族，都是炎黃子孫，只要遵循「以禮節和」，以禮節追求和平。

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他說，賴清德總統必須遵循「一中憲法」的架構與規定，珍惜與對岸的共同政治基礎「九二共識」，兩岸才有和平發展的空間，也才有光明璀璨的未來，這是孔老夫子的智慧，有禮有節，也是有理有節，為政者不能以一己之私，不能跳脫禮節規範，否則將為人民帶來災難。

蕭旭岑表示，兩岸同根同源，本是一家人，沒必要也不應該走到兵戎相見的地步，今天兩岸青年聯合祭孔，同遊孔府孔廟，和樂融融，相親相愛，這就是血濃於水的同胞感情，馬英九基金會一定會繼續盡全力推動兩岸民間交流，降低彼此對立情緒，為台灣人守護和平。

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