訪台東飛機落地接國防部緊急通報 侯友宜一度擬返新北

新北市長侯友宜今天在台東就藝會說明抵達台東即接獲國防部緊急通報。（記者黃明堂攝）

2025/04/01 14:08

〔記者黃明堂／台東報導〕中國解放軍東部戰區今日宣布啟動「多向抵近台島」聯合演訓，新北市長侯友宜今天搭飛機抵達台東，一下飛機即接獲國防部要派人進駐災害應變中心的通報，他說，原擬緊急飛返新北，但再三確認只是演習，首長不必進駐，才繼續台東交流行程。

侯友宜今天早上率新北市府團隊到台東與縣政府進行縣市交流，參訪台東就藝會、下午還要到鹿野鄉新元昌紅茶產業文化館及延平鄉紅葉谷綠能溫泉園區。

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侯友宜說，早上新北下大雨，但飛機順利起飛，能起飛就代表沒問題，但他一下飛機，就接到國防部緊急訊息說要派人員進駐新北的EOC（災害應變中心），他嚇了一跳，第一句就問前來迎接的縣長饒慶鈴「今天戰機有沒有飛的頻繁」，饒回答說：「跟平常一樣」。

侯友宜說，國防部派人員進駐就像演習一樣，國防部演習視同作戰，身為地方首長一定要趕回去，所以他立即聯繫飛返台北的最近班機起飛時間，並問各級幹部，確認只是演習，首長不必進駐，才放心繼續台東行程，否則，演習比參訪交流重要，他會馬上趕回新北。

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