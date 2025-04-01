譴責中共軍演恫嚇台灣人民 民進黨轟國民黨「不敢對共產黨說不」

民進黨發言人吳崢（左）、韓瑩（右）1日召開「國民黨別向全民開玩笑 反共只是口號 親共才是日常！」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/04/01 13:12

〔記者陳昀／台北報導〕中共宣布對台軍演、加大力道恫嚇台灣人民，民進黨發言人吳崢、韓瑩今開記者會，嚴厲譴責中國以武力恫嚇台灣人民，並質疑國民黨副主席夏立言、馬英九基金會執行長蕭旭岑近日卻接連赴中訪問，國民黨一面喊反共、一面在親共，甚至幫著中共攻擊賴清德總統，虛偽手法令人不齒，真正效忠的對象更是昭然若揭，國民黨不是「不怕賴17條」，而是「不敢對共產黨說不」。

針對中國東部戰區宣布對台軍演，吳崢表示，民進黨嚴厲譴責中國一再透過武力片面破壞區域和平穩定，中共透過新華社釋出軍演「進逼」的照片，赤裸地以武力恫嚇台灣人民，如此惡劣的行徑，明顯就是國際的「麻煩製造者」、也是區域穩定的破壞者，當台灣國家安全受到挑戰，民主國家的政黨都有義務對國家忠誠、守護國家，近期國民黨主席朱立倫宣稱國民黨是「反共政黨」，民進黨也樂見國民黨加入反共行列。

請繼續往下閱讀...

不過，吳崢質疑，國民黨副主席夏立言前往中國會見河南省委書記，共同唱和統戰關鍵字「九二共識」，國民黨一邊喊反共、一邊派副主席和中共密切交流，這是精神錯亂嗎？夏立言與中共促膝長談時，有沒有當面表達國民黨反共的立場？有沒有譴責中共不斷動台武力恫嚇、破壞台海和平穩定呢？如果根本不敢，顯然「反共」只是朱立倫用來欺騙台灣人民、毫無意義的空話。

吳崢提到，馬英九基金會執行長蕭旭岑近日率團赴中，還特別嗆聲無懼賴清德總統「17條國安措施」，當中國對台軍演引發台灣人民反感、台灣民意強烈否定「武統」時，國民黨絡繹不絕赴中與中共交流，與台灣民意背道而馳，由此可見，國民黨不是「不怕賴17條」，而是「不敢對共產黨說不」。

吳崢表示，很遺憾台灣人民選出的國民黨，不能站在台灣立場一起和政府守護台灣，甚至幫著中國倒黑為白謾駡賴清德總統，幫著中國作賊喊抓賊，國民黨真正效忠的對象昭然若揭。

韓瑩提到，夏立言去年五度前往中國訪問交流，曾見中國國台辦主任宋濤、參與各種祭祀，期間中共軍機318架次，軍艦共173艘仍不間斷擾台，此次前往會見河南省委書記，中共依舊發動軍演、強調多向進逼圍台恫嚇，國民黨再三強調兩岸和平交流，始終看不清中國共產黨根本無視所謂兩岸交流，目的就是威脅台灣，消滅中華民國的存在。

韓瑩痛批，朱立倫嘴上說反共，卻被國民黨立委無視，立法院國民黨團總召傅崐萁今年2月前往香港，宣稱代表中央政府為花蓮拓展觀光，至今說不清楚是否私下會見中國官員，去年多次赴中行程也都非常不透明，並在返國後多次推動高度爭議法案、阻擋多次國安法案，如此親中行徑，難怪被花蓮鄉親及葉老師痛批通匪，相信台灣民眾能夠看清楚，台灣不需要如此親中的政黨及親中的立委。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法