中配「小微」逾期尚未離境 八炯粉絲痛批移民署消極

移民署人員將小微送往桃園機場，而網紅八炯及閩南狼今早趕抵新北專勤隊「歡送」。（記者陸運鋒攝）

2025/04/01 12:47

〔記者陸運鋒／新北報導〕中配網紅「小微」長期在社群上發布武統言論的影片，日前被移民署廢止依親居留許可，昨期限已到小微依然沒有出境，她今早被帶回移民署新北市專勤隊召開強制出境審查會，決議將她強制出境，移民署稍早已將小微送往桃園機場，而網紅八炯及閩南狼今早趕抵新北專勤隊「歡送」，但八炯的粉絲則痛批移民署動作很消極。

網紅八炯及閩南狼今早趕抵新北專勤，隊舉著「小微HAPPY GO」、「CCP愛你一萬年，貴州有大牛」的牌子歡送，而一名自稱八炯粉絲的男子，則對移民署人員表達不滿，他認為小微尚未離境，移民署動作卻很消極，激動大吼「搞得好像你們很依法行政，事實上有嗎？人勒？人還在台灣」。

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該名粉絲說，台灣最美的風景是人情，但是在這裡看不到，該強制執行不強制執行，都逾期多久了，痛批移民署究竟是台灣的還是中共的移民署，是不是收了中國什麼好處，國家的中央機關不是這樣子搞的。

八炯的粉絲對移民署人員表達不滿，認為小微尚未離境，移民署動作卻很消極，激動大吼「搞得好像你們很依法行政，事實上有嗎？人勒？人還在台灣」 。（記者陸運鋒攝）

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