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    公路局谷關工務段長張裕閔離職 副段長饒哲銘接任

    公路局谷關工務段長張裕閔（左）離職，由副段長饒哲銘（右）接任段長。（取自公路局臉書）

    公路局谷關工務段長張裕閔（左）離職，由副段長饒哲銘（右）接任段長。（取自公路局臉書）

    2025/04/01 14:10

    〔記者歐素美／台中報導〕公路局中區養護工程分局谷關工務段長張裕閔，在公路局服務17年，擔任谷關工務段長2年半，將離開公務體系，前往民間顧問公司擔任土木技師，谷關工務段長由原副段長饒哲銘接任，2人今天交接。

    張裕閔任內十分認真，備受前長官或媒體肯定，他表示，公部門較多限制，壓力也大，將前往民間任職，繼續努力。

    43歲的張裕閔在公路局服務17年，2年半前接任谷關工務段長，中橫公路目前還在整建施工中，中橫便道為方便梨山居民通行，每天一早就要巡視是否有落石等，工作非常忙碌，尤其去年四月花蓮地震，中橫便道遭受波及，多處落石、交通中斷，工務段更是夜以繼日不停搶修。

    張裕閔不諱言，公部門限制比較多，做事謹小慎微，壓力不小，離職到民間顧問公司服務，只是他不同的人生規劃，並開玩笑說，不用長時待在山上，可以有更多自由的時間跟朋友聚會。

    現任公路局北區公路新建工程分局副分局長呂正安，之前擔任谷關工務段長時，張裕閔是其副手。呂正安說，張裕閔工作非常認真，祝福他到民間企業開創新的天地。

    新任段長饒哲銘，在公路局服務8年多，擔任副段長2年多。他表示，谷關工務段的主要工作就是中橫便道的養護，目前的養護能量非常大，上任後希望能提升中橫便道的防災韌性，減輕養護負擔。

    谷關工務段長交接，工務段員工合影留念。（取自公路局臉書）

    谷關工務段長交接，工務段員工合影留念。（取自公路局臉書）

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