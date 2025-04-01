解放軍台海周邊軍演 外交部批：證明中國是全球「麻煩製造者」

外交部發言人蕭光偉表示，外交部予以嚴正譴責，呼籲中國立即停止無端軍事挑釁，並批評中國此舉證明自身無疑是全球及區域的麻煩製造者。（資料照）

2025/04/01 12:45

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國人民解放軍東部戰區今（1）日宣布在台灣周邊舉行聯合演訓，聲稱是針對「台獨分裂勢力」的嚴重警告和有力遏制。外交部發言人蕭光偉表示，外交部予以嚴正譴責，呼籲中國立即停止無端軍事挑釁，並批評中國此舉證明自身無疑是全球及區域的麻煩製造者。

蕭光偉今日於外交部例行記者會指出，過去這段期間，中國不斷在紐西蘭、澳洲、南海區域，以及在韓國、日本、菲律賓與我國周邊的各種軍事挑釁與海上灰色地帶襲擾的單邊行徑，持續挑戰國際秩序與破壞區域現狀，充分證明中國無疑是全球及區域的麻煩製造者。

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蕭光偉說，維持台海和平穩定已經是國際共識，也符合各方利益，但是中國仍執意一再以軍事演訓恐嚇台灣及周邊國家，並不斷片面破壞台海及區域現狀等行徑，不但嚴重破壞印太地區的和平、穩定及安全，也無助於改善中國的國際形象。

蕭光偉說，外交部呼籲中國停止此類行徑，回歸常軌，理性對話；台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與理念相近的國家同心協力，共同維護全球及區域的和平穩定及繁榮發展。

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