為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    解放軍台海周邊軍演 外交部批：證明中國是全球「麻煩製造者」

    外交部發言人蕭光偉表示，外交部予以嚴正譴責，呼籲中國立即停止無端軍事挑釁，並批評中國此舉證明自身無疑是全球及區域的麻煩製造者。（資料照）

    外交部發言人蕭光偉表示，外交部予以嚴正譴責，呼籲中國立即停止無端軍事挑釁，並批評中國此舉證明自身無疑是全球及區域的麻煩製造者。（資料照）

    2025/04/01 12:45

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中國人民解放軍東部戰區今（1）日宣布在台灣周邊舉行聯合演訓，聲稱是針對「台獨分裂勢力」的嚴重警告和有力遏制。外交部發言人蕭光偉表示，外交部予以嚴正譴責，呼籲中國立即停止無端軍事挑釁，並批評中國此舉證明自身無疑是全球及區域的麻煩製造者。

    蕭光偉今日於外交部例行記者會指出，過去這段期間，中國不斷在紐西蘭、澳洲、南海區域，以及在韓國、日本、菲律賓與我國周邊的各種軍事挑釁與海上灰色地帶襲擾的單邊行徑，持續挑戰國際秩序與破壞區域現狀，充分證明中國無疑是全球及區域的麻煩製造者。

    蕭光偉說，維持台海和平穩定已經是國際共識，也符合各方利益，但是中國仍執意一再以軍事演訓恐嚇台灣及周邊國家，並不斷片面破壞台海及區域現狀等行徑，不但嚴重破壞印太地區的和平、穩定及安全，也無助於改善中國的國際形象。

    蕭光偉說，外交部呼籲中國停止此類行徑，回歸常軌，理性對話；台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與理念相近的國家同心協力，共同維護全球及區域的和平穩定及繁榮發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播