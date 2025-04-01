修法替鍾文智脫罪？ 時力、名嘴點名藍綠立委都曾提草案

股市聞人鍾文智。（資料照）

2025/04/01 14:20

〔記者謝君臨／台北報導〕股市聞人鍾文智炒作多檔台灣存託憑證（TDR）獲利4.7億元，被判刑期共30年5月定讞，目前棄保潛逃遭通緝。民眾黨主席兼立法院民眾黨團總召黃國昌則指控，多位民進黨立委曾試圖修法替鍾脫罪，但時代力量及名嘴進一步揭露，包括國民黨立委也曾提出類似修法，所幸爭議太大，相關提案皆已撤案、退回。

黃國昌指控，從2018年至2024年間，民進黨前立委余天、現任立委蔡易餘等人多次替鍾文智司法個案提出「證券交易法第4條、第165條之2修正草案」，質疑「是否當初收了好處？」

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時力則指出，除了法庭攻防，更令人憤怒的，是有一群人前仆後繼、努力不懈要為鍾文智修法。「這些人，就是我們的立法委員。」2022年5月，鍾文智案一審判決後，時任立院財政委員會召委、國民黨立委羅明才，排審了余天所提「證交法第4條、第165條之2修法草案，朝野沒有共識。

時力表示，這個量身訂做為鍾文智脫罪的修法，試圖把TDR明定為證交法上的有價證券，達成「修法前」TDR就不是有價證券的法律效果，這樣的話，證交法就不能處罰鍾文智炒作TDR的行為。

時力續指出，2024年鍾文智案二審判決後，又有一堆立委跳出來要修「證交法第4條、第165條之2條文」，首先是民進黨的蔡易餘、林岱樺，接著是國民黨的李彥秀、王鴻薇、陳玉珍共同提案，後來，陳玉珍、王鴻薇又共同提案了一次，這些提案的用意，都是修法明定TDR為有價證券，來塑造修法前TDR不是有價證券的法律效果。所幸爭議太大，相關提案皆已撤案、退回。

時力質疑，為什麼一個坑殺散戶的罪犯，可以讓立委鍥而不捨提案修法，可以讓高等法院合議庭做出前所未有的違法縱放？這個問題，是所有台灣人民心中的疑問。司法院、為了鍾文智提案修法的立委，必須給人民一個清楚的交代。

另有名嘴指出，其實，國民黨部分立委2024年二度連署，和余天、蔡易餘的提案相似度87％。時任國民黨團三長傅崐萁、林思銘、洪孟楷都有參加連署，余天、蔡易餘先後3次提案，民進黨團總召柯建銘3次都沒簽。希望有「蔥粉」可以提醒一下黃國昌，如果綠委提案修法是「當初收了好處」，「那，藍委呢？」

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