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    新北市議會國民黨團記者會批綠對虐童案無作為 籲加重刑責

    新北市議會國民黨團今（1）日舉行記者會，訴求加重虐童致殘、致死的刑責提高至無期徒刑、死刑。（記者黃子暘攝）

    新北市議會國民黨團今（1）日舉行記者會，訴求加重虐童致殘、致死的刑責提高至無期徒刑、死刑。（記者黃子暘攝）

    2025/04/01 13:16

    〔記者黃子暘／新北報導〕台北市男童「剴剴」遭到虐待致死案引發社會關注，新北市議會國民黨團今（1）日舉行記者會，訴求加重虐童致殘、致死的刑責提高至無期徒刑、死刑，國民黨團也批評，總統賴清德政府與立法院民進黨團不支持死刑、阻撓虐童加重刑責修法，還質疑死刑對於嚇阻犯罪的效果，是無視於受害者及其家屬的痛苦，重大殺童案如小燈泡案、湯姆熊割喉案兇嫌都逃死，呼籲執政黨針對虐童案要有積極作為。

    國民黨新北市黨部主委黃志雄、黨籍議員林國春、黃心華表示，許多孩童被傷害、殺害的重大社會案件，兇嫌都獲得輕判或逍遙法外，有約88%的民眾持死刑，公共政策網路參與平台也有民眾發起連署，希望虐童致殘加重刑責至無期、虐童致死刑責提高至可處無期或死刑、虐童案不得假釋，11萬多人響應，立法院國民黨團也推動修法，豈料立院民進黨團不僅反對虐童加重刑責的修法，還消費剴剴案政治操作，民進黨執政至今僅執行3例死刑，與前總統馬英九任期執行33例相比，司法變成兒少惡魔庇護所，加重社會的不公義。

    黨籍議員劉美芳、洪佳君、陳家琪、蔡健棠、王威元指出，遭受家暴的數字從2019年起至2023年逐年上升，加害人最多關15年就要給假釋，走在路上都是可能再犯的未爆彈，而且兒虐致死因為難以證明故意殺人的意圖，所以很難判處死刑，煽動輿論政客、廢死團體等等都站在加害人身邊，被害人資源匱乏，反觀加害人卻被保護得很好；針對剴剴案，民進黨無積極作為，還反對加重刑責，如何弭平受害者及其家屬的痛？

    國民黨團表示，他們呼籲加重虐童刑責，最高可處死刑，支持增列虐童致死案件適用死刑，絕不能姑息罪犯，在少子化趨勢下，更應提供兒少良好保障。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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