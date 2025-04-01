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    受困緬甸瓦城倒塌旅館國人已罹難 外交部：暫無其他國人遇難

    緬甸強震傳出首起台人罹難消息，台灣女子命喪瓦城倒塌飯店。瓦城災區示意圖。（美聯社）

    緬甸強震傳出首起台人罹難消息，台灣女子命喪瓦城倒塌飯店。瓦城災區示意圖。（美聯社）

    2025/04/01 12:44

    〔記者黃靖媗／台北報導〕緬甸3月28日發生強震，第二大城瓦城災情嚴重。外交部發言人蕭光偉表示，受困瓦城倒塌旅館的國人已於昨日下午不幸罹難，駐緬甸代表處將全力協助家屬辦理後事；他也說明，經駐處積極洽詢，目前暫無其他國人在緬甸地震遇難。

    蕭光偉今日於例行記者會說明，3月28日緬甸東部發生強震後，有名國人受困於瓦城（Mandalay）倒塌的旅館中，由於當時仰光與瓦城的陸空交通中斷，且通訊不良，我國駐緬甸代表處先委請當地僑胞就近協助、關照。

    蕭光偉表示，駐處同仁在陸路交通許可的情況下，於昨日（3月31日）傍晚抵達瓦城的倒塌旅館處，很遺憾得到家屬通知，在當天下午經過搜救隊的偵測，現場已經沒有生命跡象，當事人應已不幸罹難。

    針對後續處理，蕭光偉說明，除了駐緬甸代表處同仁當面向家屬致悼關懷之外，我國駐緬甸代表周中興大使也致電家屬，代表政府表達哀悼之意，同時將全力協助家屬辦理後事。

    至於是否有其他國人遇難，蕭光偉表示，經駐處再次透過各種管道積極洽詢，目前暫無其他國人遇災的訊息。

    另一方面，對於仍在緬甸詐騙園區等待救援的國人，蕭光偉說，目前沒有受到地震影響，相關單位仍持續推動中，但他也說明，緬甸強震造成緬甸首都奈比多（Naypyidaw）與中部大城瓦城的基礎設施受到重創，部分建築物、交通、水電及網路設施都受到不同程度的影響，政府除密切關注相關災情，也將持續協助維護旅外國人的安全。

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