 中配挺「武統」非言論自由 基進：國安漏洞應有制度性防範

台灣基進4月1日舉行記者會，強調中國籍配偶支持「武統」並無涉言論自由，呼籲政府依順「中國為敵國」邏輯，提出制度性國安防範措施。（記者方瑋立攝）

2025/04/01 12:59

〔記者方瑋立／台北報導〕繼「武統」中配網紅「亞亞」離境後，同樣涉案遭廢止居留許可的「小微」未依限離境，移民署將強制出境。台灣基進今（1）日召開記者會指出，挺「武統」無涉言論自由等人權問題，台灣本來就有權利選擇是否接受持簽證「訪客」，自由的制度運作須以安全的國家邊界為前提，沒有安全的台灣，就沒有受保障的人權，政府應進一步提出制度性防範，以防中配持續成為滲透國安的漏洞。

台灣基進高雄市議員張博洋引述前美國國務卿布林肯取消支持哈瑪斯的學生簽證的說法指出，若拿了簽證就是「訪客」，我們當然有權利讓你進來，也有權利讓你離開，因此若有消滅主權的言論時，其實並無牽涉到言論自由。因此他認為，不必陷入無謂的言論自由爭議與戰場之中。

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張博洋表示，中配問題若是國安問題，就不應只有遣返這簡單，而應思考在制度上如何避免「中國將配偶當作武器」送來台灣。他質疑，現行「兩岸條例」中配取得台灣公民權只須6年，只有「時間」上的門檻，但中國從小到大的體制和教育都告訴他們「中華民族偉大復興必須以武力血洗台灣」，這樣生長的人只需要6年就能認識到民主價值的可貴嗎？

台灣基進台南市黨部主委吳依潔表示，中國利用各種手段滲透台灣，從經濟、網路假訊息，到留學生竊取學術機密，甚至透過婚姻關係達成政治目的。若不嚴格檢視中配問題，恐怕將成為中國對台滲透的重要管道。

吳依潔示警，許多親中勢力以言論自由為藉口，試圖為中配的政治行為護航，甚至讓部分未真正融入台灣社會的中國移民擁有選舉參政權，形同中共代理人合法進入台灣政治體制。這些中國籍配偶多來自威權體制，未經民主價值觀洗禮，若無社會融合與價值觀檢核機制，恐成為台灣民主體制的潛在威脅。

「那75（連署的）學者其實講的都是鬼話」，台灣基進黨主席王興煥說，這些學者無視中國對台滲透的嚴重性，刻意忽略中國移民問題對台灣國安的影響，台灣社會不應被此類論述所誤導。

他強調，討論中配武統言論等事，以及賴清德總統的《國安十七策》時，應基於兩個政治定性：第一，中國是敵國；第二，兩岸處於準戰爭狀態。如此一來，典範就需要轉移，從言論自由等人權問題轉移為國家安全問題。

他說明，但也切勿陷入「人權與國安對立」的迷思。人權的落實有賴制度保障，制度的運作必須以安全的國家邊界為前提。沒有安全的台灣，就沒有台灣境內受保障的人權。

王興煥強調，政府也應順此邏輯全面檢視中國移民與一切涉中事務，針對來自敵國的移民，台灣應訂定更嚴格的考核標準，包括「國家認同考核」，最基本要求應為放棄中國國籍，並確保其對台灣具有實質忠誠，現行「社會融合考核」也不應僅止於語言能力測驗，還應包含對台灣歷史、文化、民主價值的理解與認同。

王興煥也說，台灣社會應誠實面對，與「中國是敵國」這種敵我意識最抵觸的，就是中華民國體制與憲法，所以呼籲政府切莫再強化台灣與中華民國的綑綁，而要逐步揮別中華民國，才灣才有真正的獨立與安全。

台灣基進高雄市議員張博洋。（記者方瑋立攝）

台灣基進黨主席王興煥。（記者方瑋立攝）

台灣基進台南市黨部主委吳依潔。（記者方瑋立攝）

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