共軍發「柯文哲坐牢」動畫 黃國昌：台灣會自己對抗民進黨政府獨裁

中國人民解放軍東部戰區今天在微博發布一系列動畫影片，指控我國總統賴清德其「空殼禍台」。（圖擷自中國東部戰區微博）

2025/04/01 12:08

〔記者林哲遠／台北報導〕中國人民解放軍東部戰區今天宣布，即刻在台灣周邊舉行聯合演訓，更在微博發布一系列動畫影片，以漫畫形式嘲諷總統賴清德一手掐著民眾黨前主席柯文哲的脖子，把柯關押在牢中。民眾黨主席黃國昌今日回應，台灣有自己的民主法治制度，來對抗民進黨政府的專制獨裁與破壞法治，呼籲中共停止用武力恫嚇台灣。

黃國昌表示，民眾黨對於中共用武力恫嚇台灣的行為表達強烈譴責，以這種方式對於台灣自由民主進行威嚇，不僅沒有辦法達到威嚇目的，只會讓台灣人對於中共的反感愈來愈強烈，呼籲中共懸崖勒馬。

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「我們不認同中共作為，更無法接受其恫嚇台灣，」黃國昌聲稱，台灣有自己的民主法治制度，來對抗民進黨政府的專制獨裁與破壞法治。

民眾黨立委劉書彬也說，中共對於台灣文攻武嚇，用北風政策會把台灣推得愈來愈遠，只會讓民進黨政府的抗中保台繼續發酵，請中國不要當民進黨政府的最佳戰友。

此外，針對中共釋出的影片中，以漫畫形式繪出柯文哲遭關押在牢中，黃國昌強調，請中共不要試圖以武力恫嚇台灣人民，台灣人自己爭取自由民主、人權法治，中共用這種武力恫嚇手段，只會讓台灣人更加反感。

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