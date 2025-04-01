中配小微被強制出境 邱垂正：不當言論勿害新住民標籤化

陸委會主委邱垂正。（資料照）

2025/04/01 11:34

〔記者陳政宇／台北報導〕中國配偶「小微」趙嬋在台生活卻在社群發表武統言論，日前被移民署廢止依親居留許可，卻未在昨天（3月31日）期限內自行離境，移民署專勤隊今（1日）展開強制出境作業。對此，陸委會主委邱垂正表示，尊重主管機關依法行政，呼籲勿因極少數中配的不當言論，而影響國內其他認同台灣的新住民被標籤化。

邱垂正今出席立法院會前受訪表示，關於小微的動向，內政部移民署已充分說明，極少數陸配發表不當的言論，包括矮化、消滅中華民國，或是武力侵台、鼓吹戰爭等言論，陸委會尊重主管機關移民署依法行政。

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邱垂正說，我國法令很清楚，「兩岸人民關係條例」明定，有事實足以危害國家安全、社會安定等行為，尊重主管機關依法處分的基本作法。

邱垂正呼籲，國人要以更友善包容，關懷包含中配在內的新住民，他們絕大部分都認同這塊土地，與我們生活在一起，不要因極少數人的不當言行就貼上標籤。

此外，內政部長劉世芳曾提到，有中配與中國國台辦密切聯繫。邱垂正表示，尊重內政部對個案的一切作為、依法行政，至於掌握哪些資訊應該要問移民署；陸委會尊重內政部的判斷及其掌握的資訊，包括「亞亞在台灣」劉振亞的背後恐怕不單純，呼籲極少數不當言行的中配，不要影響國內其他認同台灣、愛護這塊土地的新住民，不要有這些標籤化的影響。

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