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    「華為代言人」？ 林俊憲反問：誰現在最需要抹黑我？

    昨日臉書出現一隻假帳號PO出抹黑民進黨立委林俊憲的影片。（圖擷取自 臉書）

    昨日臉書出現一隻假帳號PO出抹黑民進黨立委林俊憲的影片。（圖擷取自 臉書）

    2025/04/01 13:26

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕昨日網路流傳一段影片，竟將民進黨立委林俊憲標註為「華為國際代言人」；對此，林俊憲表示，PO影片的帳號明顯是假帳號，帳號投放影片都刻意選在台南在地社團，「誰現在最需要抹黑林俊憲呢？答案就呼之欲出了」。

    林俊憲在臉書PO出圖片，影片中以簡體字稱林俊憲為「華為國際代言人林俊憲，批綠皮賺紅票還吃飯砸鍋」、「林俊憲：深化兩岸合作找出共營項目才能共同開過國際市場」。林俊憲在貼文中諷刺回應稱：「什麼？華為居然找台獨份子當代言人？粉紅們還不快去舉報！」

    林俊憲指出，網路上出現這部造假影片，有人看到提醒要趕緊處理，但他看完以後笑出來，說林俊憲是華為「國際」代言人，「要確定欸？這根本是在害華為吧」！不過，既然盯上他，他也趁機研究了一下手法。

    林俊憲續指，首先，po這支影片的帳號，很明顯是剛創建不久的假帳號，平常都分享來自藍白粉專的內容，大頭貼是盜圖而來，再來追蹤這隻影片分享的地方，很「精準」的都投放在台南的一些在地社團，無論背後的操控者是來自哪裡，很明顯對林俊憲的背景有一定了解，目的也很明顯。

    林俊憲直言，那麼，誰現在最需要抹黑我呢？答案就呼之欲出了，把林俊憲跟中國扯上關係，還「華為國際代言人」，到底誰會因此受害？還是再想清楚一點吧！

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