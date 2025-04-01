賴清德執政滿意度創新高 吳子嘉點出三重點

吳子嘉接受媒體人黃暐瀚節目專訪，解析國政民調重點在於賴清德主打國安牌使民調上衝，藍營無行動力導致氣勢崩盤。（圖擷取自YouTube「POP Radio聯播網 官方頻道」）

2025/04/01 12:07

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》日前公布3月國政民調，內容顯示受訪者對總統賴清德的信任度、滿意度皆顯著增加。美麗島電子報董事長吳子嘉接受媒體人黃暐瀚的廣播節目《暐瀚撞新聞》專訪，解析國政民調重點，在於賴清德主打國安牌使民調上衝，藍營無行動力導致氣勢崩盤。

《美麗島》3月國政民調指出，有56.7％的受訪者信任總統賴清德（比2月上升6.2％）．達到賴清德上任以來的次高，不信任者則為37.0％（下降3.5％）；55.6％滿意賴清德執政表現（增加7％）創下就職以來新高，不滿意度為40.6％（減少1.1％）。

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黃暐瀚今在臉書發文指出，他在《暐瀚撞新聞》中請吳子嘉解讀民調結果，吳子嘉提及三項重點，賴清德主打國安牌，使民調上衝，將對岸清楚界定為「境外敵對勢力」這個動作，背後一定有美國支持。藍營各種反制批評搞戒嚴，都流於「清談」，沒有行動力，罷免第一波「35:0」事件，讓藍營氣勢崩盤，且綠營後續還有300場宣講。

黃暐瀚轉述吳子嘉論點，表示在同一份民調中，「討厭共產黨」（77.3%）、「不相信川普」（72.6%）、「兩岸不屬於同一個中國」（76.4％）的民意都在七成以上，這些民眾把希望都投射在「勇敢的領導人」賴清德總統的身上。

賴清德總統民調聲勢上漲，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為是國安牌奏效，藍營無行動力氣勢崩盤。（資料照）

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