為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德執政滿意度創新高 吳子嘉點出三重點

    吳子嘉接受媒體人黃暐瀚節目專訪，解析國政民調重點在於賴清德主打國安牌使民調上衝，藍營無行動力導致氣勢崩盤。（圖擷取自YouTube「POP Radio聯播網 官方頻道」）

    吳子嘉接受媒體人黃暐瀚節目專訪，解析國政民調重點在於賴清德主打國安牌使民調上衝，藍營無行動力導致氣勢崩盤。（圖擷取自YouTube「POP Radio聯播網 官方頻道」）

    2025/04/01 12:07

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》日前公布3月國政民調，內容顯示受訪者對總統賴清德的信任度、滿意度皆顯著增加。美麗島電子報董事長吳子嘉接受媒體人黃暐瀚的廣播節目《暐瀚撞新聞》專訪，解析國政民調重點，在於賴清德主打國安牌使民調上衝，藍營無行動力導致氣勢崩盤。

    《美麗島》3月國政民調指出，有56.7％的受訪者信任總統賴清德（比2月上升6.2％）．達到賴清德上任以來的次高，不信任者則為37.0％（下降3.5％）；55.6％滿意賴清德執政表現（增加7％）創下就職以來新高，不滿意度為40.6％（減少1.1％）。

    黃暐瀚今在臉書發文指出，他在《暐瀚撞新聞》中請吳子嘉解讀民調結果，吳子嘉提及三項重點，賴清德主打國安牌，使民調上衝，將對岸清楚界定為「境外敵對勢力」這個動作，背後一定有美國支持。藍營各種反制批評搞戒嚴，都流於「清談」，沒有行動力，罷免第一波「35:0」事件，讓藍營氣勢崩盤，且綠營後續還有300場宣講。

    黃暐瀚轉述吳子嘉論點，表示在同一份民調中，「討厭共產黨」（77.3%）、「不相信川普」（72.6%）、「兩岸不屬於同一個中國」（76.4％）的民意都在七成以上，這些民眾把希望都投射在「勇敢的領導人」賴清德總統的身上。

    賴清德總統民調聲勢上漲，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為是國安牌奏效，藍營無行動力氣勢崩盤。（資料照）

    賴清德總統民調聲勢上漲，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為是國安牌奏效，藍營無行動力氣勢崩盤。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播