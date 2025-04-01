又有死亡連署書！高達44％偽造 議員張之豪告發國民黨3罪

民進黨籍基隆市議員張之豪今天到基隆地檢署按鈴控告國民黨涉3罪。（記者林嘉東攝）

2025/04/01 11:06

〔記者林嘉東／基隆報導〕民進黨籍基隆市議員張之豪今天（1日）至基隆地檢署按鈴申告，控告國民黨罷免他的理由中利用謊言杜撰他性騷擾，與罷免他的案件中有高達44%的偽造連署；他控告國民黨公然侮辱、偽造文書罪、與違反選舉罷免法等3罪，希望基隆地檢署檢察官能明察秋毫，還他清白，也正視起一問題的嚴重性。

張之豪今天上午9點30分在助理陪同下，到基隆地檢署按鈴申告；他指出，全台正在大罷免，很多地方出現死亡連署，國民黨罷免他的案件中，出現32份死亡連署，國民黨在其他地區發現民進黨有8件、14件的死亡連署，就大聲嚷嚷跑去提告民進黨偽造文書，國民黨罷免他的案件，就有高達44%的偽造連署，所以他才來告發國民黨偽造文書罪。

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張之豪接著說，全台這2天出現很多死亡連署；其中，台北市有罷免民進黨立委裡也出現死亡連署，國民黨亂成一團，開始有人推卸責任，包括國民黨籍立委林沛祥也在推坑，要把國民黨年輕人送到法院裡面，讓他們犧牲，基隆市到底是誰最後要出來扛？大家都等著看；由於死亡連署涉犯刑法偽造文罪，他蒐集相關事證後才於今天告發，希望檢方能正視這起偽造文書案，讓藐視司法的人面對司法審判。

此外，張之豪表示，國民黨在罷免他的理由中指控他性騷擾，國民黨利用謊言杜撰罷免他的理由，已違反選舉罷免法與公然毀謗，他當時說只要國民黨敢誣指他性騷擾，他就提告，且說到做到；張之豪強調，國民黨利用謊言杜撰罷免他的理由，已違反選罷法嫌疑，控告國民黨公然毀謗與違反選罷法，希望檢察官能明察秋毫，還他清白。

民進黨籍基隆市議員張之豪今天到基隆地檢署按鈴控告國民黨涉3罪。（記者林嘉東攝）

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