解放軍發動對台軍演 國台辦嗆：懲戒「賴清德當局」猖狂謀獨

中國國台辦發言人朱鳳蓮今日聲稱，解放軍開展聯合演訓，是對「賴清德當局」猖狂謀獨挑釁的堅決懲戒，是對「台獨分裂勢力」蓄意破壞台海和平的嚴正警告。（資料照，翻攝直播）

2025/04/01 11:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台文攻武嚇齊發！中國人民解放軍東部戰區今天宣布，4月1日開始，東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力，位台灣周邊組織「多向抵近台島」軍演。國台辦發言人朱鳳蓮則聲稱，解放軍開展聯合演訓，是對「賴清德當局」猖狂謀獨挑釁的堅決懲戒，是對「台獨分裂勢力」蓄意破壞台海和平的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要之舉；立委痛批，政府從未說要「台獨」，中共卻不斷文攻武嚇。中配「小微」跟國台辦關係密切，不願意自行回去，中共今早對台進行軍演，這些都是一整套的操作。

朱鳳蓮嗆聲，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，悍然將中國界定為「境外敵對勢力」，拋出所謂「17項策略」，猖狂挑釁大陸，煽動「反中抗中」，阻撓兩岸交流合作，加劇台海緊張局勢，充分坐實其是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」，徹底暴露其反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目。對此，我們絕不容忍、絕不姑息，必須堅決反制、嚴厲懲戒。

請繼續往下閱讀...

朱鳳蓮指出，解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，能力堅不可摧，絕不允許任何人任何勢力把台灣從中國分裂出去，也絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

朱鳳蓮更說，希望廣大台灣同胞站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人，明辨是非、奉義而行，和大陸同胞一道，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。

對此，民進黨立委王美惠今日受訪批評，中國才是破壞和平的挑釁者，台灣、中國是一邊一國，賴清德總統所提17項策略是要保護中華民國台灣，政府從未說要「台獨」，中共卻軟土深掘不斷文攻武嚇。而且中配「小微」與國台辦關係密切，不願意自行回去中國，加上共軍今天發動軍演，這些都是一整套的操作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法