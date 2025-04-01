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    綠再占立院主席台 傅崐萁：奉陪到底

    立院民進黨團今天上午再次占據主席台。（記者田裕華攝）

    立院民進黨團今天上午再次占據主席台。（記者田裕華攝）

    2025/04/01 10:48

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團3月25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，民進黨團主張違法會議、決議無效，今天上午再次占據主席台，國民黨團總召傅崐萁受訪表示，民進黨把莊嚴的國會當做馬戲團，國民黨團表達譴責，一定奉陪到底不會離場，希望能好好開會。

    傅崐萁表示，民進黨把國會佈置得像刑場、靈堂，全世界沒有看過這樣的執政者。民進黨團總召柯建銘想要當立法院長，透過大罷免要拉下立法院長韓國瑜，如果賴清德總統的大罷免成功的話，國人會有一個馬戲團的國會，更何況現在是總質詢期間，柯建銘綁架的肉票是行政院長卓榮泰，希望民進黨適可而止，讓國會重新回到正軌。

    傅崐萁強調，國民黨團一定奉陪到底不會離場，希望能好好開會。除了正告民進黨不要想延宕所有迫切的民生法案，也點名行政團隊「鬼哭神號」地說預算被凍結多少，但從1月21日總預算通過到今天為止，有哪一個部會提出解凍案？

    傅崐萁指出，他聽聞是卓榮泰下令各部會不要提解凍報告，在大罷免之前才能累積造謠的相罵本，現在民進黨施政主軸已經變成「謠言之國、謊言台灣」。立法院已經給行政機關史上最高的預算，如果還有其他需求，立法院非常歡迎行政院提出來，大家一起來討論，只要是福國利民的預算，都會全力支持。

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