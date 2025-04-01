共軍在台周邊陸海空演訓 顧立雄：國防部9點成立應變中心

國防部長顧立雄。（資料照）

2025/04/01 10:34

〔記者陳政宇／台北報導〕中國人民解放軍東部戰區今（1日）宣布於台灣周邊聯合演訓，聲稱這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。對此，我國防部長顧立雄表示，國軍於今天上午9時成立應變中心，共軍就是麻煩製造者，解放軍應該好好解決內部的貪腐問題，而非在區域製造一些破壞和平的舉動。

共軍東部戰區新聞發言人施毅表示，自4月1日起，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「多向抵近」的艦機行動。

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顧立雄今出席立法院會前接受媒體聯訪，被詢及此次共軍演訓是否與之前的聯合利劍雷同。顧回應，國軍自山東號上月29日出發時，就已掌握相關動態，台海周邊也用聯合情監偵手段充分掌握，國軍本來就有預應相關兵力來應對相關作為。

顧立雄說，共軍上午宣布實施陸海空聯合演訓，國軍也會隨時注意相關動態，不只是現在進行中的聯合戰備警巡態勢，進一步再看看山東號的動態，也會注意陸地上的動態，國軍9時成立應變中心，相關情況會掌握、加以因應。

顧立雄強調，共軍這樣的作為充分反映對區域和平穩定的破壞，顯而易見的是麻煩製造者，最近有很多報導指出，解放軍有很多貪腐問題，應該好好解決內部問題，而非在區域製造一些破壞和平的舉動。

至於，國軍首次舉辦「戰備編列會議」，是否為由平轉戰做準備？顧立雄說明，「全民防衛動員準備法」有相關規定，自104年行政院就有要求相關部會按規定做出計畫；在去年，地方政府也有索取如何編列的信函，全動署做為秘書單位，召集各單位探討如何編列，這是「全動法」的要求，也是它的工作。

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