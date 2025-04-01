為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中配「小微」涉武統言論未離境 卓揆：內政部依法繼續執行

    行政院長卓榮泰率部會首長赴立法院進行施政總質詢，並於會前接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    行政院長卓榮泰率部會首長赴立法院進行施政總質詢，並於會前接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    2025/04/01 10:14

    〔記者謝君臨／台北報導〕在台生活卻透過社群影片發表武統言論的中國配偶「小微」趙嬋，日前被移民署廢止依親居留許可，必須在昨天（3/31）自行離境，但她並未出境，移民署專勤隊今天（4/1）展開強制出境作業。行政院長卓榮泰表示，對於該執行的對象，內政部自然要依法繼續執行。他也呼籲所有民眾和新住民朋友，一起守護民主、和平。

    中國籍配偶「小微」、「恩綺」因涉武統言論，被限期3月31日前離境。「恩綺」已搭機離台，但「小微」仍未離境。移民署專勤隊員上午前往其落腳處帶人，目前已將「小微」帶回新北市專勤隊駐地，進行後續作業。

    卓榮泰今率部會首長赴立院進行施政總質詢，並於會前接受媒體聯訪。針對「小微」未離境已逾期居留，政府是否動用公權力將其驅離等議題，作相關說明。

    卓榮泰說，感謝內政部、移民署、警政署從上週以來，對於執行公權力表現非常好，該配合的對象也配合很好，至於該執行的對象，內政部自然要依法繼續執行。

    卓榮泰也呼籲所有民眾，對於台灣產業發展、家庭照顧、勞動人力提供等很多的新住民朋友，大家和過去一樣，互相關懷、和善相處，一起守護民主、和平、繁榮的社會制度與生活方式，這是比較圓滿、美好社會的最好方向。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播