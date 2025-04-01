中配「小微」涉武統言論未離境 卓揆：內政部依法繼續執行

行政院長卓榮泰率部會首長赴立法院進行施政總質詢，並於會前接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2025/04/01 10:14

〔記者謝君臨／台北報導〕在台生活卻透過社群影片發表武統言論的中國配偶「小微」趙嬋，日前被移民署廢止依親居留許可，必須在昨天（3/31）自行離境，但她並未出境，移民署專勤隊今天（4/1）展開強制出境作業。行政院長卓榮泰表示，對於該執行的對象，內政部自然要依法繼續執行。他也呼籲所有民眾和新住民朋友，一起守護民主、和平。

中國籍配偶「小微」、「恩綺」因涉武統言論，被限期3月31日前離境。「恩綺」已搭機離台，但「小微」仍未離境。移民署專勤隊員上午前往其落腳處帶人，目前已將「小微」帶回新北市專勤隊駐地，進行後續作業。

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卓榮泰今率部會首長赴立院進行施政總質詢，並於會前接受媒體聯訪。針對「小微」未離境已逾期居留，政府是否動用公權力將其驅離等議題，作相關說明。

卓榮泰說，感謝內政部、移民署、警政署從上週以來，對於執行公權力表現非常好，該配合的對象也配合很好，至於該執行的對象，內政部自然要依法繼續執行。

卓榮泰也呼籲所有民眾，對於台灣產業發展、家庭照顧、勞動人力提供等很多的新住民朋友，大家和過去一樣，互相關懷、和善相處，一起守護民主、和平、繁榮的社會制度與生活方式，這是比較圓滿、美好社會的最好方向。

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