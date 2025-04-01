中共軍演醜化賴清德為他叫屈？ 周軒：證明柯文哲真的是共匪

東部戰區PO出影片，稱賴清德是綠蛆、將柯文哲關押大牢。（圖擷取自 東部戰區抖音）

2025/04/01 10:14

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民解放軍東部戰區今（1）日宣布在台灣周邊舉行聯合演訓，強調是針對「台獨分裂勢力」的嚴重警告和有力遏制。東部戰區同步在微博、抖音官方帳號PO出一段動畫，諷刺漫畫將賴清德總統畫為「綠蛆」，把民眾黨前主席柯文哲關入牢籠，背景圖出現文件上寫「綠色恐怖17條」。對此，政治工作者周軒諷刺說，這只證明了一件事，「柯文哲真的是共匪」。

共軍東部戰區新聞發言人施毅表示，自4月1日起，「中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力」，在台灣周邊展開「多向抵近」的艦機行動，施毅聲稱，洋洋灑灑列出演習項目如海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，「捍衛國家主權、維護國家統一」。

請繼續往下閱讀...

東部戰區同步在網路上發布一支影片，將賴清德畫成綠色蛆蟲、毛蟲，畫面一轉又把賴清德描繪成將柯文哲關押大牢、指控貪汙等，最後是共軍出面，包圍台灣，把賴清德放在火上烤。

周軒PO出該支影片截圖，在貼文中表示「解放軍今天早上宣布對台灣軍事演習，東部戰區的微博發布了動畫。只證明了一件事：『柯文哲真的是共匪』」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法