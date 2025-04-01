為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    搜徐巧芯座車資訊 四叉貓：2024年過戶不知道有無申報？

    國民黨立委徐巧芯30日參加麥帥一橋下活動，將座車直接駛入河濱單車道，並停放在橋下空地。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯30日參加麥帥一橋下活動，將座車直接駛入河濱單車道，並停放在橋下空地。（資料照）

    2025/04/01 11:41

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市黨部3月30日在麥帥一橋下舉辦政策說明會，參加民眾及國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及議員等多人，都是徒步進入河濱公園會場，惟獨立委徐巧芯座車違規開進活動現場旁的河濱單車道，並停放在橋下空地。對此PTT網路紅人「四叉貓」表示，徐巧芯這台車2024年2月5日過戶，不知道有沒有申報？

    四叉貓在臉書PO出新聞截圖，截圖鍾疑似是徐巧芯的座車，四叉貓根據車號查詢資料，並在貼文中表示，剛才本來要去睡了，結果看到粉絲留言許願，所以趁空檔發一篇文，因為要睡了，查詢方式省略，反正以前都教過，總之就是先快轉看一下當天新聞台的直播畫面，然後比對出巧芯的車子，再拿車牌號碼去查詢即可。

    四叉貓指出，車款：LEXUS ES200，售價約170萬元，2024年2月5日過戶，目前只跑了8221公里，（註：2022年的車，2024年過戶，可能是二手車？）巧芯最後一次財產申報是2024年2月29日，理論上這台車應該要在財產申報上，但有沒有在我不知道，剩下的明天再翻。

    四叉貓PO出疑似徐巧芯座車的登記資料。（圖擷取自臉書）

    四叉貓PO出疑似徐巧芯座車的登記資料。（圖擷取自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播