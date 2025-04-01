搜徐巧芯座車資訊 四叉貓：2024年過戶不知道有無申報？

國民黨立委徐巧芯30日參加麥帥一橋下活動，將座車直接駛入河濱單車道，並停放在橋下空地。（資料照）

2025/04/01 11:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市黨部3月30日在麥帥一橋下舉辦政策說明會，參加民眾及國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及議員等多人，都是徒步進入河濱公園會場，惟獨立委徐巧芯座車違規開進活動現場旁的河濱單車道，並停放在橋下空地。對此PTT網路紅人「四叉貓」表示，徐巧芯這台車2024年2月5日過戶，不知道有沒有申報？

四叉貓在臉書PO出新聞截圖，截圖鍾疑似是徐巧芯的座車，四叉貓根據車號查詢資料，並在貼文中表示，剛才本來要去睡了，結果看到粉絲留言許願，所以趁空檔發一篇文，因為要睡了，查詢方式省略，反正以前都教過，總之就是先快轉看一下當天新聞台的直播畫面，然後比對出巧芯的車子，再拿車牌號碼去查詢即可。

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四叉貓指出，車款：LEXUS ES200，售價約170萬元，2024年2月5日過戶，目前只跑了8221公里，（註：2022年的車，2024年過戶，可能是二手車？）巧芯最後一次財產申報是2024年2月29日，理論上這台車應該要在財產申報上，但有沒有在我不知道，剩下的明天再翻。

四叉貓PO出疑似徐巧芯座車的登記資料。（圖擷取自臉書）

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