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    首頁　>　政治

    共軍今起軍演 卓榮泰：一昧展現武力非進步社會國家

    行政院長卓榮泰今受訪表示，中共各項演習持續在台灣周邊發生，這不是第一次，一昧對外展現武力，非當今進步社會國家所應該看到的。（記者田裕華攝）

    行政院長卓榮泰今受訪表示，中共各項演習持續在台灣周邊發生，這不是第一次，一昧對外展現武力，非當今進步社會國家所應該看到的。（記者田裕華攝）

    2025/04/01 10:37

    首次上稿 09:30
    更新時間 10:37

    〔記者謝君臨／台北報導〕中國人民解放軍東部戰區今（1）日上午宣布，今起在台灣周邊舉行聯合演訓，強調是對「台獨分裂勢力」的「嚴重警告和有力遏制」。對此，行政院長卓榮泰今表示，中共各項演習持續在台灣周邊發生，這不是第一次，國防單位會保持高度注意。他也說，一昧對外展現武力，非當今進步社會國家所應該看到的。

    共軍東部戰區新聞發言人施毅表示，自4月1日起，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「多向抵近」的艦機行動。

    卓榮泰今率部會首長赴立院進行施政總質詢，並於會前接受媒體聯訪。對於共軍演訓，卓表示，中共各項演習持續在台灣周邊發生，這也不是第一次，因此仍然會和過去一樣，國防單位會保持高度注意，不要讓任何的演習影響台灣社會內部甚至周遭往來漁船、飛航等通行。

    卓榮泰說，在國際經貿情勢變化當中，每個政府都應持續關懷自己國家內部的社會安定與人民生活，一昧對外展現武力，絕非當今進步社會國家所應該看到的。倘若中共能有所理解，當然會有助於區域穩定，台灣會朝這個方向努力，一方面讓國內穩定，另一方面則讓國際持續注意到印太地區及台海的和平穩定。

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