區桂芝上中共黨媒批賴總統 香港作家馮睎乾：為中共認知戰效力

北一女中國文老師區桂芝上央視受訪爭議延燒數日，香港作家馮睎乾對此發文質疑，不管區桂芝抱着哪種動機受訪，從客觀結果來說，毫無疑問已為中共的「認知戰」效力。（資料照）

2025/04/01 13:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北一女中國文老師區桂芝上央視受訪爭議延燒數日，香港作家馮睎乾對此發文質疑，不管區桂芝抱着哪種動機受訪，從客觀結果來說，毫無疑問已為中共的「認知戰」效力。他認為這不僅是北一女校譽的問題，更是台灣國安的問題，並批區桂芝「望文生義、自說自話」，還胡扯什麼「我的母親跟我變成敵對」，身為語文教師卻信口雌黃。

馮睎乾在臉書整理出區桂芝接受中共黨媒訪問的逐字稿內容，並指區大肆批評賴清德，質疑賴將「中國大陸同胞當作是境外敵對勢力」、「我就不能再來大陸探望母親了」，並批賴扭曲了歷史的根源，「我怎麼面對祖先？賴清德要不要去面對他的祖先？」

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馮睎乾指出，區桂芝做這個專訪，很多台灣人都擔心「北一女」校譽受損，他則是比較關注台灣的安全。他表示訪問區桂芝的黨媒單位，不是面向中中國群眾的《央視》，而是專責大外宣的《CCTV+》。其功能是「向全球觀眾講述中國故事」。所以在網上看到的區桂芝專訪才會配上英文字幕，並以 「Taipei Teacher Slams Lai Ching-Te's Separatist Statements」（台灣教師抨擊賴清德的分離主義言論）當作標題播放。

馮睎乾表示，中共黨媒這次操作，明顯是藉着區桂芝的「賣慘」言論，向西方展示「台灣人民」對中國的認同、加強「兩岸一家親」的政治宣傳，從而為其侵台計劃製造一套說詞。他認為不管區桂芝抱着哪種動機受訪，從客觀結果來說，她毫無疑問已為中共的「認知戰」效力，給中共做了一場極富戰略價值的大外宣，並指「這是校譽的問題嗎？也許是，但更加是國安的問題」。

馮睎乾說，若只談「北一女」的校譽就更奇怪了，為什麼台灣人多着眼於她「蹭北一女光環」、「綁架校譽」，卻沒有多少人指責她的言論扭曲事實、背離邏輯呢，畢竟這是比蹭光環更嚴重的問題。區桂芝在開頭說「他（賴清德）把同胞當作是境外敵對勢力」這一句，已經完全扭曲了賴的原意。

馮睎乾強調，賴清德講得很清楚，中國是「《反滲透法》定義的境外敵對勢力」。如果區桂芝尊重自己的教師身分，在公開批評前認真做少許功課，查查《反滲透法》第二條，就知道「境外敵對勢力」不會指中國一般人（即區桂芝所說的「同胞」），而是指「和台灣交戰、武力對峙，或主張採取非和平手段危害台灣主權的國家、政治實體或團體」。

馮睎乾質疑，過去3年，中共對台灣做過5、6次軍演，包括導彈發射、軍機軍艦封鎖等。中國政府當然符合法律定義的「敵對勢力」，普通老百姓卻不是。他批評區桂芝「望文生義、自說自話」，還胡扯什麼「我的母親跟我變成敵對」（講完她自己也笑了），真敢說啊——難道她忘了在上世紀發起一連串運動，令父母跟子女變成敵對、互相批鬥的，正是訪問她的那個國嗎？

馮睎乾也指出，區桂芝說「那我就不能再來大陸探望母親了，或是母親就不能回台灣了」，更是毫無邏輯可言。他表示賴清德已把中國定為「境外敵對勢力」了，你不是照樣順利飛到香港、過境深圳，還堂而皇之接受「敵對勢力」的喉舌採訪？馮睎乾砲轟「公開批評自己的總統，居然連最基本的事實和邏輯也不顧，台灣的『言論自由』還真大得驚人」。

馮睎乾也提到，2024年2月，香港《大公報》曾鄭重介紹區桂芝這位老師：「1963年生於台灣基隆，畢業於台北市立大學、台灣政治大學。現為台北市第一女子高級中學語文老師，在北一女教書14年，從教30年。」對此馮睎乾質疑，身為語文教師，理應對語言定義和用法特別敏感，但區桂芝卻信口雌黃，在幾個字上大做文章、糊弄公眾（尤其是不了解台灣實況的西方人），撫心自問，這是有「廉恥」的表現？是「北一女」語文教師應有的質素？

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