黃國昌稱黨部財務無問題 吳靜怡酸：內庫這麼髒哪裡沒問題？

媒體人吳靜怡發文指出，民眾黨主席黃國昌（見圖）表示，在總統大選期間的政治獻金，跟中央黨部財務是兩回事。她對此質疑，「台灣民眾黨財務的內庫，哪裡沒有問題？」（資料照）

2025/04/01 09:55

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因涉及京華城案、政治獻金案等爭議，持續遭到檢方羈押禁見，媒體人吳靜怡發文指出，民眾黨主席黃國昌表示，在總統大選期間的政治獻金，跟中央黨部財務是兩回事。她對此質疑，「台灣民眾黨財務的內庫，哪裡沒有問題？」、「柯文哲和木可貪圖民眾黨的內庫，請問內庫這麼髒，難道又要賴清德還錢嗎？」

吳靜怡發文指出，黃國昌表示去年夏天發生的事情，是在總統大選期間的政治獻金，那個跟中央黨部財務是兩回事。對此吳靜怡質疑，「想請問一下，柯文哲於非競選期間，111年收受三人政治獻金600萬未入黨庫、柯文哲代收多筆他人捐贈台灣民眾黨之政治獻金未入黨庫、木可公司代收『民眾之聲』政黨YT頻道抖內幾百萬未入黨庫，柯文哲和木可貪圖民眾黨的內庫，請問內庫這麼髒，難道又要賴清德還錢嗎？」

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吳靜怡諷刺黃國昌，「醫」不會寫，恐怕連帳都不會看！並指「想請問黃國昌，台灣民眾黨財務的內庫，哪裡沒有問題？這簡直是愚人節笑話！」

吳靜怡也指出，台灣民眾黨的民調，在黃國昌3月積極表態要反罷免、跟國民黨貼在一起開始，民眾黨僅僅一個月，在20-29歲的好感度從52.3%大幅跌到29.5%、驟降22.8%，甚至反感度從42%躍升至59.6%、提高17.6%。對此吳靜怡解讀，這就是對黃國昌新任黨主席的政治操盤，打下了絕對不及格的成績。

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