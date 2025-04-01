綠議員黃明太反對大罷免 溫朗東嗆應退黨披藍袍參選

民進黨高雄市議員黃明太卻發聲反對罷免，遭溫朗東質疑，「一邊靠綠營本土票當選，一邊配合中國罵賴清德，這就是政治詐欺、騙票」。（資料照，記者王榮祥翻攝）

2025/04/01 08:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期大罷免潮席捲全台，不過在民進黨也展開政策宣講力挺罷免的同時，民進黨高雄市議員黃明太卻發聲反彈，對此政治評論員溫朗東質疑黃明太，「一邊靠綠營本土票當選，一邊配合中國罵賴清德，這就是政治詐欺、騙票」。他也質疑黃「既然理念貼近藍營紅統，何不披藍袍參選？」

溫朗東在臉書發文指出，高雄市議員黃明太反對大罷免，在質詢市長陳其邁時說「高雄市議會一直都是朝小野大，也沒有碰到窒礙難行的事情」、「賴清德把中國定位為境外敵對勢力，這段期間兩岸關係非常緊張」、「台灣還有分裂的本錢嗎？」

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溫朗東也指出，黃明太的立論基礎認為，高雄市議會藍大綠小，也是運作得很暢順。不過他認為，這說法證明了黃明太對高雄很陌生，並指高雄市議會長年藍大於綠，但唯有在2014年底的地方選舉中綠大於藍，才於2015年5月21日三讀通過《高雄市既有工業管線管理自治條例》，規定石化業者必須設在高雄，才能使用高雄管線。

溫朗東表示，此條例解決了數十年以來，高雄人承擔氣爆風險，總公司的稅收卻算到外縣市的問題。但此條例雖在高雄市議會通過，到了馬英九完全執政的中央，卻被擱置了一年多，直到蔡英文執政，立法院綠營過半，2017年6月行政院才正式備查。

溫朗東強調，正常的國家，兩黨應該為了國家共同的利益，互相監督制衡。但是國民黨高層認定的國家，是中國而不是台灣。國民黨的制衡，是幫中國扯台灣後腿。

溫朗東質疑，黃明太如果覺得，當議員就是要監督行政權，那他應該以無黨籍參選，這樣不管高雄藍綠多寡，都可以無拘無束地進行監督。

溫朗東也批評，一邊靠綠營本土票當選，一邊配合中國罵賴清德，這就是政治詐欺、騙票。他也諷刺，請黃明太離開民進黨，絕非甚麼一言堂，而是「人要找到適合自己的地方」、「產品標示應與內容相符」。既然理念貼近藍營紅統，何不披藍袍參選？

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