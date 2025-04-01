「疑美論」已站不住腳！ 矢板明夫分析美軍阻中侵台戰略

矢板明夫指出，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）簽署的一份內部機密，最重要的意義在於證明川普急著結束烏俄戰爭是為了集中力量對付中國，而台灣該做的就是配合美國、加強國防力量。（路透）

2025/04/01 08:08

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕華盛頓郵報日前報導指出，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已簽署一份內部機密指導方針，大幅調整美軍戰略，將「嚇阻中國奪取台灣」與「保衛美國本土」並列為壓倒性的「唯一必須優先考量的情境」。資深媒體人矢板明夫昨日（3月31日）在臉書發文指出，這些機密文件最重要的意義在於，證明川普急著結束烏俄戰爭是為了集中力量對付中國，而台灣該做的就是配合美國、加強國防力量。

矢板明夫指出，文件內容顯示美國在歐洲和其他地區將相對地減少資源投入，將防衛力量轉移到印太地區，並要求台灣增加國防支出。矢板明夫判斷，這份內部文件是真實的，若是有心人士捏造，美國國防部應該會馬上出來否認，因為這關係到美國戰略方向調整，美國政府不可能放任謠言造成社會混亂。

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矢板明夫也提到，加強台灣防衛的政策和美國內外最近的動向是一致的，例如川普2月7日與日本首相石破茂發表的美日聯合聲明，加強挺台力道；美國國務院官網在2月13日刪除「不支持台灣獨立」的文字；AIT處長谷立言積極接受台媒採訪，強調台灣對美國的重要性。矢板明夫指出，這些動作都可以證明美國比以往更加重視台灣的安全，同時也把中國當成最重要的假想敵；矢板明夫認為，3月13日賴清德總統突然把中國認定為「境外敵對勢力」，也是和美國溝通後的發言。

矢板明夫強調，這份機密文件最重要的意義在於，直接證明「川普著急結束烏克蘭戰爭，其目的是為了集中力量對付中國」，那些鼓吹「美國要放棄台灣」、「川普總統要把台灣當籌碼和中國交易」的說法，都是站不住腳的，很有可能是受到中國大外宣影響，有些人甚至本身就是從中國拿錢的大外宣。

至於台灣該如何因應，矢板明夫表示，台灣應該做的就是配合美國、加強國防力量，台灣多年來之所以能夠保持著和平繁榮，都是因為和美國站在一起，「台灣沒有別的選擇，如果把希望寄托於中國，台灣就會變成香港或者新疆」。

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