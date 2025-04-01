中國衝擊我海纜安全 政院近期將開跨部會議

懸掛多哥旗幟的中國權宜輪「宏泰」貨輪，涉嫌下錨拖斷台澎海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署官網）

2025/04/01 11:20

〔記者陳昀／台北報導〕中國海警船、漁船頻繁越界，衝擊我國海底電纜安全，中國近期又公開「深海電纜切割器」，威脅全球海洋秩序。海巡署副署長謝慶欽表示，懷疑它的用途、也覺得很奇怪，但我們從維護、監控到應處層層防護，也納入全社會防衛韌性想定劇本演練，行政院近期將召開跨部會會議，檢視修法進度，「我們會加快，越快越好」。

謝慶欽表示，中華電信海底電纜有好幾道防護，中華電信有AIS（自動識別系統）、交通部有廣播系統、海巡署有雷達共3層防護，如有高風險可疑船舶，海巡會立即前往，海巡署也就可疑程度分類近年在台海滯留的96艘船舶，分為高度威脅、中度威脅、暫無威脅等不同強度對應，基於兩岸局勢升高，我方審慎使用高壓水炮等武器，目前主要以優勢主力艦驅離。

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謝慶欽指出，今年1月海巡署曾與數發部、通傳會等召開跨部會會議，就法律、維護與查緝層面，積極研商如何落實海底電纜的監控維護及相關修法事宜，由於每月高達10萬艘次會航經海底電纜警戒區，海巡署也建議比照中部風力發電，雇用一般船隊巡邏海纜，海巡艦不可能24小時緊盯。

謝慶欽透露，行政院近期將儘速就海底電纜維護召開跨部會會議，檢視各單位修法進度，包含AIS的運用、是否在船舶法訂定等。根據國際法，商貨輪可以無害通過領海及鄰接區，不能滯留、正常航行，但沒有違反規定的罰則，所以先前中國權宜輪「宏泰」遭驅離後又再次進入，這只是問題之一，至於修法的具體時程，「我們會加快，越快越好」。

面對中共船艦越造越大、越造越多，謝慶欽表示，台灣海象惡劣，大艦、小艇各有優缺點，我們有28艘500噸以上的巡防艦，而小艇機動性快、登船容易，我們會大小搭配，也會依照實際需求造艦，避免落入消耗戰的風險中；無人機、無人艦艇也是努力重點，將以科技輔助，並與國防部等單位互相通報，掌握海面目標動態及即時應處，各國先進的設備、武器都在評估中，除維持必要防衛武力，重點在監偵與應處效力。

謝慶欽表示，海底電纜的維護成本很高，中華電信都是就近請日本、新加坡團隊維修海纜，中國2月公開「深海電纜切割器」，我們很懷疑它的用途、也覺得很奇怪，但我們從維護、監控到應處層層防護，務必讓「數位生命線」被破壞的機率降到最低，一旦發生也會第一時間追究責任並查扣。

謝慶欽指出，全社會防衛韌性有想定許多劇本演練，海底電纜被勾斷也納入想定情境之一，這也是軍事威脅的一部分，如何加強防護監控、查處、合作修復等都在演練項目內，除了總統府「全社會防衛韌性委員會」的演練外，海巡署也會定期演練，包含平時的教育訓練、海洋演習等都會列為重大項目驗證。

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