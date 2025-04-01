中國海警護航漁船越界濫捕 對台襲擾3時機曝光

中國海警船（左）3月闖入金門水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區迅速反應，巡防艇（右）即刻對應驅離。（金門海巡隊提供）

2025/04/01 11:00

〔記者陳昀／台北報導〕東沙越界中國漁船去年驟增，今年中國海警船更多次穿越限制水域干擾我方執法，襲擾力度也持續擴大，海巡署副署長謝慶欽揭露，3月11日前後我外離島周邊有3項行動，可能是經中共高層授意對我方進行「多點開花」的灰帶襲擾、釋放警告訊號，不排除中國再對台襲擾脅迫，今年度有3個重要時機，包含520總統就職周年與10月國慶演說、8月伏季休漁期結束，以及以涉及台灣主權等特殊事件做為藉口等。

國安人士指出，中國海警船近期在日本釣魚台周邊海域極度接近本島，在菲律賓黃岩島周邊的襲擾也比過去更加挑釁、出動民兵船襲擾，騷擾樣態及規模都擴大、強化，同時發佈新聞訊息自稱「執法」、編造與現實情境相反的內容。值得注意的是，對我國東沙海域的襲擾，中國至今未以官媒發佈任何新聞訊息，網路社群卻頻繁出現新聞稿形式的錯假訊息，國安單位及海巡署都高度重視。

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謝慶欽近日在一場簡報會表示，東沙環礁是明令禁止各式捕撈及垂釣的最高規格海洋保護區，歷年來中國卻多次違法濫捕紅珊瑚、剁食綠蠵龜等保育類生物，劣跡斑斑，不僅違背海洋永續發展價值，也是對我國主權一大挑戰。去年起東沙越界中國漁船數量驟增，並透過母船施放小船，今年中國海警船加入保駕護航，且在限制水域內繞島、登檢中國漁船，還刻意突入限制水域內，襲擾力度也加大、模式漸趨多元。

謝慶欽指出，2023年東沙越界中國漁船11艘，去年驟增至33艘，母船趁黃昏時施放小舟進入環礁作業、凌晨回收，去年2月「中國快艇金門翻覆案」後，中國海警對外宣稱常態執法，對金廈海域展開常態化襲擾編隊行動，分別在3月及6月於東沙限制水域外繞島，試圖弱化台灣管轄權，至今已有64次以常態執法為由，每月航經限制水域仍未停止，「這不是常態執法，這就是惡意操弄」。

謝慶欽說明，今年2月15日，6艘中國籍漁船再度出現東沙海域，並施放29艘小舟非法捕撈，遭我方驅離後又再度返回東沙海域；21日中國海警進入限制水域干擾我方海巡署執法行動，保駕「海上環保流氓」；26日，我方海巡署登檢「粵饒漁23588」漁船，2艘海警船又航入我限制水域，並廣播要求我方將人船交其處置，我方依法扣留小舟5艘、驅離母船，28日2艘海警船離開東沙海域。

3月10日又有4艘中國漁船進入東沙海域、隔日施放小舟，被我方再度扣留小舟並驅離母船，這次中國海警船當日傍晚即抵達現場，不排除透過中國漁船得知我方動向，同時中國網路社群出現「台海巡再對大陸漁船下狠手，漁民發出無線電呼救，海警即時趕到」的錯假訊息，12日後東沙海域已未偵獲中國漁船，2艘海警船卻仍在限制水域周邊來回巡航，企圖實施脅迫性騷擾，被我方驅離，15日起才陸續駛離。

謝慶欽提到，3月11日前後，我外離島周邊發生3項可能性關聯行動，首先，3月11日中國漁船進入東沙水域施放小舟、隔日中國海警船在限制水域內登檢「粵茂濱漁41177」漁船；再者，3月12日「延平2號」闖入金門限制水域佈放不明水下載具、隔日4艘中國海警船編隊航行；12日晚間在馬祖，中國海警船登檢我國籍「興大發1號」並試圖帶返黃岐未果，3起事件時間點巧合，不排除彼此間有相關性，可能經中共高層授意，藉機針對我外離島多點開花進行灰帶襲擾，刻意釋放警告的政治訊號。

針對中共未來在東沙海域的可能壓迫，謝慶欽分析，短期（目前至4月底）中國漁船仍可能伺機進入東沙作業、海警船隨同襲擾，或自黃岩島等區域返航途中刻意航經東沙線內襲擾；中期（5月1日至8月16日，中國公告伏季休漁期）中國漁船仍可能比照去年進入東沙作業、海警可能藉執法名義，常態在周邊海域襲擾；長期（8月16日後），在休漁季結束初期，不排除海警在東沙執行專項襲擾行動， 9月後往年減少活動，海警船活動則尚待觀察。

謝慶欽研判，今年度中共對台提升脅迫有3個重要時機，第一是520我總統就職周年及10月國慶演說後（2025年聯合利劍或準軍演）；二是8月伏季休漁期結束後初期；三是在涉及台灣主權或外交等特殊事件時，找藉口採取針對性反制作為。

謝慶欽分析，中國海警在東沙海域可能加大襲擾，干擾行動包含在限制水域內，阻礙我海巡署登檢母船，以及於限制水域內，施放艦上小艇進入環礁內，阻礙扣留小舟；襲擾行動包含於限制水域內或外，增派海警船2艘以上，同時繞島；增派海警船2艘以上，進入限制水域內，編隊航行；海警船進一步深入禁止水域，試探我方反應。

謝慶欽強調，我方原則上避免武力衝突，但中國海警船穿越我限制水域干擾我方執法，保駕護航中國漁船違法濫捕，我方將參考菲律賓採取的「透明戰略」，公開揭露中國海警船保駕護航「環保流氓」的惡劣行徑，並結合國際上理念相近國家共同應處；面對中國透過社群操作錯假訊息，我方每次執法都會完整蒐證、適時公布，破解中國、尤其是海警的認知作戰。

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