一套人馬、兩塊招牌！中國海警隸屬軍委會 聽命戰區指揮

農曆年後中國海警船（外側）再闖金門海域，海巡署調度線上巡防艇（內側）前往監控緊盯、併航驅離。（金門海巡隊提供）

2025/04/01 11:10

〔記者陳昀／台北報導〕中國海警船今年數度護航中國漁船違法越界濫捕，並進入限制水域干擾執法，海巡署副署長謝慶欽表示，中國海警是「一套人馬、兩套招牌」，軍艦隸屬中央軍委會、並受戰區指揮部指揮，但在海上執法就是公務船、由海巡署應處，基於兩岸情勢，非到萬不得已不會請求海軍支援。

謝慶欽說，中國海警是「一套人馬、兩套招牌」，軍艦歸中央軍委會管理，並受戰區指揮部指揮，新造的船都是海軍作戰驅逐艦移交，他們對外是中國海警、對內是軍委會，對內官階也都是軍方、軍職，並與海軍互相調動，但它的船艦在海上執法就是公務船，目前都是由海巡署應對，我們也會很審慎，並有效地應處中國威脅。

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謝慶欽指出，我方目前由海軍應對軍艦、軍艦以外的商貨輪等船舶由海巡應處，雙方也訂定「海上任務支援協定書」，但基於兩岸情勢，非到萬不得已不會輕易使用，海警船不斷以執法的身分挑戰我方，進行灰色地帶襲擾，海巡署不僅要做好份內工作，也要避免任何意外發生。

國安人士表示，不只我們，許多國家都有同樣困擾，中共2018年後將海警納入中央軍委會直屬，2019年美國國防報告就曾提到，要不要把中共海上民兵視為海軍，到現在依然無解，但這是大家共同面臨的問題，歐陸許多國家也以類似方式，海軍、海巡協調任務搭配；此外，未來也要與更多國家共同面對、推動應處。

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