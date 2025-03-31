桃園罷藍委有死亡連署！領銜人陳曉煒：恐寒流猝死 支持調查

桃園罷藍委出現死亡連署，領銜人陳曉煒支持調查、讓清者更清。圖為桃園市第一選區罷免連署站，民眾連署情形。（圖，陳曉煒提供）

2025/03/31 22:59

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市選委會發現立法委員桃園市第一、第三選區罷免提議人在提議前死亡，中選會獲報後，近日向最高檢察署告發領銜提出立委牛煦庭與魯明哲罷免案的陳曉煒、羅怡雯涉偽造名冊。牧師陳曉煒今晚發聲明表示，國民黨死亡連署數量高得離譜，反觀桃園一選區在3千多件提議書中僅出現1位死亡者，極有可能是在1月底的寒流中不幸過世等原因造成，支持清查偽造事件，相信他們經得起考驗，每一份提議書與罷免書都被志工夥伴視為極重要的託付，也相信藉由中選會的清查，「將可以讓清者更清，而偽造連署的人將無所遁形」。

陳曉煒今晚透過臉書發文表示，中選會針對罷免桃園第一選區牛煦庭領銜人提出告發，因為這區發現有一件死亡連署。根據連署查驗規則，地方選委會清查提議資料後，將其結果送間中選會並由其決定後續作為。我們反對偽造名冊，支持乾淨透明的罷免行動，但我們必須提出以下聲明：

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首先，罷綠團體由死亡者家屬及民進黨告發；中國國民黨也對罷藍團體提出告訴（儘管雙方的死亡連署不成比例）。中選會既然在其職權範圍內，對有偽造嫌疑的團體提出告發，那麼也應對大量死亡連署的中國國民黨進行告發。

其次，針對疑似偽造事件也應符合比例原則。中國國民黨的說法不被人接受，是因為他們死亡連署數量高的離譜。這種一百人去連署就會死亡十五人的狀況，恐怕不會有人敢去參加；反觀桃園一選區在三千多件提議書中出現一位死亡者，極有可能是在一月底的寒流中不幸過世等原因造成。

罷免牛煦庭團隊支持清查偽造事件，同時我們也相信我們經得起考驗。每一份提議書與罷免書，都被志工夥伴視為極重要的託付。因此我們相信藉由中選會的清查，將可以讓清者更清，而偽造連署的人將無所遁形。

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