會被洩漏個資、查水表？ 桃市罷團曝里鄰長籲民眾別填連署書

公民團體「光復桃園，六區全罷」連署罷免國民黨立委活動，力拚第二階段連署都要過關。（記者李容萍攝）

2025/03/31 22:30

〔記者李容萍／桃園報導〕公民團體「光復桃園，六區全罷」連署罷免國民黨立委活動，正力拚第二階段連署過關，罷免第五選區立委呂玉玲的「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊志工今（31）日表示，有民眾轉知，龍潭區某里長召開會議，要鄰長去叫民眾不要填連署書，說填了會被洩漏個資、查水表，令志工相當傻眼，因為里長身為公部門，不應帶頭散播不實言論，而有恐嚇民眾不要連署的行為。

對此，桃市府民政局區政行政科長曾國偉表示，罷免權為憲法所保障的人民參政權之一，若發生里長違反行政中立的情事，民政局將會協同區公所向里長及相關單位宣導，執行政務應保持行政中立，針對民眾行使投票權利，應充分尊重民眾自由意願。

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「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊領銜人Dora表示，近日有不少鄉親來連署站時都會問「聽說個資會被洩漏」、「是不是會被查水表？」經了解大家的擔心，原來龍潭區某里長開會，要求鄰長和基層去勸說里民不要簽名，散播「連署會被政府盯上」的不實謠言。其實，團隊對連署資料依法保密，絕不會外流或成為查水表工具，憲法和公職人員選舉罷免法對於保護連署人的法律條文也非常明確。

Dora強調，任何散播「被查水表」、「連署後果嚴重」的言論，不僅是製造寒蟬效應，更可能已經觸法。團隊絕不能讓恐懼壓過權利！同時拜託民眾「放心連署、勇敢轉傳、主動澄清」，也讓更多人知道「參與連署，受憲法保障，無需害怕」。

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