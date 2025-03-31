罷蘇一階補連署又增死亡31人！ 蘇巧慧批：有人被抓了還抄？

藍營發動一階罷免過關，蘇巧慧對此在臉書發文反批，1705份補件中有772份不合格，死亡連署增加31人，「都有人被抓了，還抄？」 （記者翁聿煌攝）

2025/03/31 21:53

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免潮席捲全台，全台多位國民黨立委目前已進入二階連署，為了抵制大罷免運動，公民團體「新北大掃除」推動罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘，目前也已通過第一階段。蘇巧慧今天（31日）在臉書發文指出，1705份補件中有772份不合格，死亡連署增加31人，「都有人被抓了，還抄？」

根據資料，罷免蘇巧慧第一階段補件送出1705份連署書，其中772份不合格，不合格率45.3％，其中提議前死亡31人、重複連署244人、未簽名或蓋章131人、居住期間太短197人。

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蘇巧慧表示，這次補件不合格率45％是全國第一，「能夠超越國民黨的，真的還是只有國民黨。」

她批評，國民黨罷免團體連署接連爆發黨員遭冒名、地方重要幹部遭收押，但國民黨仍持續這麼做，無疑要與民主為敵。高層繼續躲在後面，把年輕黨工推到第一線當箭靶。

罷免蘇巧慧第一階段補件送出1705份連署書，其中772份不合格，不合格率45.3％。（翻攝自臉書「蘇巧慧」）

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