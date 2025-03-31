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    桃園大罷免也出現死亡連署 第1、3選區領銜人被告發

    桃園大罷免出現死亡連署的情況，中選會獲報後於28日向最高檢察署告發。（資料照，記者李容萍攝）

    桃園大罷免出現死亡連署的情況，中選會獲報後於28日向最高檢察署告發。（資料照，記者李容萍攝）

    2025/03/31 21:28

    〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕公民團體喊出桃園市6席立委全罷，目前正在進行第2階段連署，卻也爆出死亡連署爭議，桃園市選委會經調查發現第1、3選區有死亡連署情形，中選會獲報後於28日向最高檢察署告發領銜提出第1選區牛煦庭、第3選區魯明哲罷免案的陳曉煒及羅怡雯。

    各地罷免案如火如荼進行中，死亡連署情形不時傳出，中選會日前發文各地選委會要求調查，其中，桃園市選委會經調查後，發現第1、第3選區有死亡連署情形並回報中選會，桃園市選委會表示，日前依相關規定將調查結果提供中選會，尊重中選會後續處置作為。

    罷免魯明哲團隊總召、發言人Dora代替領銜人羅怡雯回應，該團隊之前有收到單子提及視為無效的件數，包括提議人死亡連署無效件數，因第一階段提議，在過年期間天氣寒冷，當時就預測參與提議老人家可能過世，所以團隊送出的連署名冊人數超過1.5倍，「每張都是民眾親自簽名，被退件的死亡名冊只有個位數，絕非偽造」。

    針對中選會向最高檢察署告發罷魯領銜人羅怡雯情事，Dora表示，她接到記者電話才知道，該團隊至今尚未收到公文，要等收到公文再答覆。

    陳曉煒強調，不清楚有偽造嫌疑等情形，也沒有收到任何通知，中選會有給罷免團體回覆表，上面有提到「提議前死亡1人」，但中選會也只告知名冊中有1人死亡，但沒提供具體死亡時間，在中選會告知前他也不知有這樣的情形。

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