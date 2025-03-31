卓榮泰酸新北漠視中央資源 劉和然反批「市民需求中央真放眼裡？」

新北市副市長劉和然發文反批卓，「別只會嘴，新北市有404萬市民的需求，中央真的有放在眼裡嗎？」 （記者羅國嘉攝）

2025/03/31 21:18

〔記者羅國嘉／新北報導〕民進黨昨日於新北市板橋第二運動場舉辦「人民是頭家」政策宣講，行政院長卓榮泰大酸新北市長侯友宜對中央資源視而不見，是否因忙於選務，而忘了地方事務。對此，被視為2026新北市長藍營候選人的副市長劉和然今發文反批卓，「別只會嘴，新北市有404萬市民的需求，中央真的有放在眼裡嗎？」

劉和然表示，新北市幅員廣大，因為統籌分配稅款分配不均，很多山區及市區道路整修被迫要分批、分段來施工，無法一次到位，這是事實，也是地方面對的困境。

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劉和然說，《財劃法》25年沒修，嚴重影響地方發展及建設，尤其新北擁有全台最多的人口，但普通統籌分配稅款及一般性補助款的人均預算卻是六都最低。《財劃法》修法是希望讓價值觀和制度設計更合理，能夠有公平的資源，幫民眾爭取權益。

劉和然指出，卓榮泰不常到新北，一來不是關心地方需求，傾聽民意，卻是來搞大罷免。執政黨動員市民，利用大罷免的場合，釋放錯誤的訊息，來掩飾自己執政的毫無作為，這不是把人民當成「頭家」，是把人民當「戇頭」。

劉和然怒批卓，不了解新北狀況，也不了解基層需要，來之前也不做功課，搞不清楚就亂講，難怪有人說民進黨執政的行政院長真的「一代不如一代」。請卓榮泰回歸行政院長角色專心國政、關心地方，真正了解民眾需求，這才是最該做的事。

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