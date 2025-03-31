政院擬提警察人事條例覆議 知情人士：更需合法合憲救濟方式

「警察人員人事條例」修正案24日送至行政院，依照規定，政院如要覆議，最晚須在4月2日前提出。對於政院是否提出覆議，知情人士今天認為，修法拖垮國家財政、不合體制，中央政府更需要透過合法合憲的救濟方式，讓政府運作能夠回到常軌。 （資料照）

2025/03/31 20:45

〔記者鍾麗華／台北報導〕「警察人員人事條例」修正案24日送至行政院，依照規定，政院如要覆議，最晚須在4月2日前提出。對於政院是否提出覆議，知情人士今天認為，修法拖垮國家財政、不合體制，中央政府更需要透過合法合憲的救濟方式，讓政府運作能夠回到常軌。

「警察人員人事條例」修正案送至政院後，行政院會27日一度把覆議案列入討論事項、卻臨時撤案；因此政院如要覆議，須在4月2日前召開臨時行政院會，通過「警察人員人事條例」修正案的覆議案。

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知情人士表示，修正條文第35條第1項第4款及附表三調高警察、消防、海岸巡防人員每月退休所得，而且溯及適用到本次修正施行前已退休生效之人員；這些人員如果依照現職同等級人員的待遇標準來重新計算每月退休所得的話，預估未來50年將減少挹注公務人員退休撫卹基金約新台幣1082億元，又規定政院每年應從公務預算撥補退撫基金，將增加中央財政負擔。

知情人士指出，考量警消職務專業性及危困性，現職警消人員待遇已高出 班公務員約1萬，加上可支領警勤加給或危險職務加給，六都皆有加倍或加成，警消人員實質退休所得已經比一般公務員高；且警消申請退休年齡及月退休金起支年齡都比一般公務員早。也就是說，警消人員退撫基金繳費年限可能較短，但可支領退休金年數更長，如今再單獨提高警消人員之退休所得替代率，將會造成更不公平的現象。

另外，現行警力分配約為中央政府1.7萬人、地方政府6.1萬人，地方政府配置的警力多於中央政府數倍，而2019年度至2025年度公務人員節省經費挹注退撫基金的收入，中央及地方政府各約400餘億元。知情人士表示，本次修法減少挹注退撫基金收入及增加退休給付，並規定均由中央政府用公務預算撥補，與現行警察人事經費負擔制度不符。最後，「警察人員人事條例」的適用對象本來就不包含移民及空勤人員，但修正條文卻將移民及空勤人員納入規範，已經混淆機關及人員屬性。

知情人士表示，在野黨透過人數優勢強行通過修正案，不只是造成一般公務人員與警消人員的對立，更是拖垮國家財政、東拼西湊不合體制的做法；因此中央政府更需要透過合法合憲的救濟方式，讓政府運作能夠回到常軌。

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