罷免連署補件不合格率全國第一 蘇巧慧：只有國民黨能超越國民黨！

民進黨立委蘇巧慧。（資料照）

2025/03/31 21:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕面對大罷免浪潮，國民黨鎖定數名民進黨立委展開「以罷制罷」，新北第五選區綠委蘇巧慧就是其中之一。起初罷免綠委一階出現太多「冒名連署」、「死亡連署」被退件，經補件後才於本月28日過關。不過蘇巧慧今（31日）晚指控，此次針對她的罷免連署補件共計1705份，但不合格份數竟高達772份，創全國最高紀錄，「能超越國民黨的只有國民黨！」

國民黨動用黨內青年軍對綠委發起罷免，但冒名連署、死亡連署狀況頻傳，藍營台南市黨部日前就罷免綠委林俊憲、王定宇連署造假遭搜索，副主委莊占魁及總幹事劉金輝2人更因此遭羈押禁見。

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除此之外，罷免綠委吳沛憶案也因死亡連署過多，領銜人李孝亮挨告偽造文書，李孝亮母親跳出來點名是藍營北市黨部主委黃呂錦茹施壓李孝亮當領銜人，讓加入國民黨僅僅4個月的年輕人去背鍋，引發外界討論。

今晚蘇巧慧在臉書發文指控，「都有人被抓了，還抄？上次罷團送出要罷免我的連署書，連署前死亡84人，這次補件死亡連署又增加31人。而這次針對我的1705份補件中，不合格份數高達772份，不合格率高達45%，是全國第一！能夠超越國民黨的，真的還是只有國民黨！」

蘇巧慧痛批，「國民黨罷團連署接連爆發黨員遭冒名、國民黨地方重要幹部遭收押後，國民黨仍持續這麼做，無疑是要與民主為敵。而高層繼續躲在後面，把年輕黨工推到第一線當箭靶！」

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