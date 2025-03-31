中配「小微」不願離台！立委轟：國台辦的棋子應驅逐出境

本名趙嬋的中配「小微」經常拍片宣傳武統，她曾在影片嗆聲，「台灣省是中國的台灣」、「中國14億人硬起來，台灣土地一分也不能讓出去」。 （圖擷取自抖音）

2025/03/31 20:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配「恩綺」因宣揚武統，遭廢止長期居留許可，已於今晚搭機返回成都。另一名中配「小微」依舊不願自行出境，移民署聯繫上小微的丈夫，對方聲稱要「走完法律程序」才離開。民進黨立委王美惠受訪痛批，期限一到若不願離開，就是國台辦的棋子，移民署應立刻將人驅逐出境。

內政部長劉世芳今早在立院表示，這兩名中配一名已訂好機票準備離開、一位仍猶豫不決，其中一位更與中國國台辦關係密切，可能有些變數，正在按照原來規定計畫處理。

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劉世芳說，該名中配過去一段時間以來，與台辦溝通頻率相當高，更在社群平台上一會說要離開、一會說不要離開，皆在內政部掌握當中。

據了解，本名趙嬋的小微，經常拍片高舉五星旗宣傳武統。她曾在影片嗆聲，「要來把台灣全部帶回祖國大陸去了，台灣是中國的台灣」、「中國14億人硬起來，台灣土地一分也不能讓出去」。

她日前依親居留被廢止後，一度在直播鏡頭前大喊，「我在大陸，我再嫁人，我再生孩子，孩子沒有了，我再繼續生，你們為難不到我！如果5年之内，老公不要我了，我在大陸再嫁人，再繼續生孩子」；不過，日前她與恩綺一起到總統府前抗議，拉白布條訴求「還我母親權」，今天更是不願意主動離開。

民進黨立委王美惠批評，在台灣鼓吹武統，已違反法律規定，無論她跟國台辦好不好，都必須離開。若不願離開，顯示就是國台辦的棋子，背後可能有中共在操控，今日期限一到，移民署應該將人驅逐出境。

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