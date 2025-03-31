賴清德民調為何增加？ 黃暐瀚曝關鍵：藍營若不懂想執政很難

《美麗島》3月國政民調顯示，賴清德支持度顯著上升。（資料照）

2025/03/31 23:51

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》公布3月國政民調，其中顯示受訪者對總統賴清德的信任度、滿意度皆顯著增加。對此，資深媒體人黃暐瀚分析為何賴總統的民調會越來越高，直指在野黨不了解何謂「主流民意」。

《美麗島》3月國政民調指出，有56.7％的受訪者信任總統賴清德（比2月上升6.2％）．達到賴清德上任以來的次高，不信任者則為37.0％（下降3.5％）；55.6％滿意賴清德執政表現（增加7％）創下就職以來新高，不滿意度為40.6％（減少1.1％）。

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黃暐瀚週一（3/31）在臉書發文分析，「過去兩週，我的直播與暐瀚觀點，連續提出『反併吞、反侵略、愛台灣』執政金鑰，以及『親中、疑美、不愛台』三不該。論述主軸，是提出「國民黨為何三次輸掉總統大選」與「國民黨怎樣才能重回執政」的個人觀點。」

他表示，「民主社會，各界有不同意見很正常，不過今天公布的美麗島電子報民調結果，完全符合我的分析與論述，面對『軍事威脅』與『國際舞臺』兩大壓力，多數台灣民眾希望政府對抗『壓力來源』（抗共），藍營若不懂這點，想執政，會很困難。」

他說，「這份美麗島電子報的三月國政民調，府院黨全面上升，證明在賴總統提出『賴17』之後，多數台灣民眾更支持政府，朱立倫主席的『麻煩製造者』批評，並非主流民意。分析民調，了解民心，才有機會重回執政。」

最後黃暐瀚直言，「身為在野黨，國民黨『反綠』天經地義。問題是反綠之前，得先『反共、反侵略、反併吞』，否則一遇到總統大選，不管地方諸侯有幾席，恐都是徒勞。」

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