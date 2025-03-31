為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德民調為何增加？ 黃暐瀚曝關鍵：藍營若不懂想執政很難

    《美麗島》3月國政民調顯示，賴清德支持度顯著上升。（資料照）

    《美麗島》3月國政民調顯示，賴清德支持度顯著上升。（資料照）

    2025/03/31 23:51

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》公布3月國政民調，其中顯示受訪者對總統賴清德的信任度、滿意度皆顯著增加。對此，資深媒體人黃暐瀚分析為何賴總統的民調會越來越高，直指在野黨不了解何謂「主流民意」。

    《美麗島》3月國政民調指出，有56.7％的受訪者信任總統賴清德（比2月上升6.2％）．達到賴清德上任以來的次高，不信任者則為37.0％（下降3.5％）；55.6％滿意賴清德執政表現（增加7％）創下就職以來新高，不滿意度為40.6％（減少1.1％）。

    黃暐瀚週一（3/31）在臉書發文分析，「過去兩週，我的直播與暐瀚觀點，連續提出『反併吞、反侵略、愛台灣』執政金鑰，以及『親中、疑美、不愛台』三不該。論述主軸，是提出「國民黨為何三次輸掉總統大選」與「國民黨怎樣才能重回執政」的個人觀點。」

    他表示，「民主社會，各界有不同意見很正常，不過今天公布的美麗島電子報民調結果，完全符合我的分析與論述，面對『軍事威脅』與『國際舞臺』兩大壓力，多數台灣民眾希望政府對抗『壓力來源』（抗共），藍營若不懂這點，想執政，會很困難。」

    他說，「這份美麗島電子報的三月國政民調，府院黨全面上升，證明在賴總統提出『賴17』之後，多數台灣民眾更支持政府，朱立倫主席的『麻煩製造者』批評，並非主流民意。分析民調，了解民心，才有機會重回執政。」

    最後黃暐瀚直言，「身為在野黨，國民黨『反綠』天經地義。問題是反綠之前，得先『反共、反侵略、反併吞』，否則一遇到總統大選，不管地方諸侯有幾席，恐都是徒勞。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播