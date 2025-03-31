推動「軍民專長轉銜對照表」助退役官兵重返職場 預計後年1月啟用

退輔會主委嚴德發去年上任後，宣布退輔會將參考美、韓作法，與國防部研議建置軍職職能基準及「軍職專長轉銜民間職業」對照系統。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2025/03/31 19:04

〔記者黃靖媗／台北報導〕退輔會主委嚴德發去年上任後，宣布退輔會將參考美、韓作法，與國防部研議建置軍職職能基準及「軍職專長轉銜民間職業」對照系統，加速退役官兵重返職場。退輔會最新書面報告指出，預計於明年12月完成委商建置「軍民專長轉銜對照表」，2027年1月1日正式啟用。

立法院外交及國防委員會週三將邀請國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發報告業務概況，並備質詢。

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退輔會最新書面報告指出，為協助退除役官兵順利轉銜就業，進而吸引更多有志青年投入軍旅，退輔會自去年7月起規劃退除役官兵軍民專長轉銜作業，並與國防部、勞動部、經濟部及教育部達成共識，編成跨部會專案工作小組。

報告說明，退除役官兵軍民專長轉銜作業預計於今年5月底前進行採購作業，並於明年12月完成委商建置「軍民專長轉銜對照表」，並在既有就業服務網擴增軍民專長轉銜運用平台，鏈結各部會職能基準平台資訊，提供更便捷的服務，預計於2027年1月 1日正式啟用，屆時各榮服處將可透過平台協助退除役官兵，依其專長查詢適合轉銜的民間職業 。

另一方面，針對中共頻頻鎖定退伍軍人進行統戰，退輔會也說，他們會堅定榮民愛國意識，宣導維護國家安全，製作宣導資料持續深化退役軍人的愛國意識，並運用榮光雙周刊、官方網站、退伍軍人拜會、座談會及懇談會等現有宣導機制，提醒退伍軍人恪遵現行相關法規，避免違反兩岸人民關係條例及國安法，妨害國家尊嚴的行為，維護國家安全。

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