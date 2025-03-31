台東馬偕醫院用地會勘 縣長選舉熱門人選陳瑩、吳秀華角力

陳瑩和吳秀華坐得再近卻沒互動。（記者劉人瑋攝）

2025/03/31 19:15

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東馬偕醫院用地不足問題，由於要興建新院區加上用地不足，新員工宿舍成問題，甚至附近居民也因用地不足造成停車空間受排擠，先前民進黨籍立委陳瑩先前已與立委莊瑞雄前往會勘，今日傍晚又換國民黨籍議長吳秀華帶隊前往會勘，而陳瑩也緊跟在側。由於2人皆為參選下屆縣長熱門人選，雙方在議題、政績上角力明顯擺在檯面，各發新聞稿，照片「有我沒有你」。

台東縣府特別邀集相關單位、立委莊瑞雄、陳瑩及議長吳秀華進行宿舍用地會勘，會勘後初步達成朝公有地以承租方式提供馬偕醫院興建宿舍使用，另東海里長吳信億與長沙國宅住戶表達擔憂未來停車位不足與交通等問題。

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總結3單位、3篇新聞稿，吳秀華指出「去年就已在會期提出此問題並要求解決」，陳瑩則是指，18日已會勘，26日縣府已承諾並提出解決方法。縣府則是雙方不得罪，除了寫明國有土地變更、改以出租代替出售來活化使用，也對所有立委與議長吳秀華一致感謝。各家新聞照內容皆有縣長饒慶鈴，卻沒了可能與自己角逐縣長大位者，雖雙方都不對此說清，但角力意味已傳出，陳瑩團隊說「已經會勘第3次了，但不去不行」。

吳秀華表示，去年在議會第四次定期會中對台東醫護人力提出，開設護理專班、編列獎助學金及生活費、提供足夠的宿舍、完善的托育機構等多項改善建議，從根本解決問題。未來宿舍用地未來勢必會減少現有停車場與可能拆遷占用戶，吳並要求縣府與國產署以不影響周邊居民停車的需求與好好安置占用戶。

台東縣府則表示，全力支持台東馬偕紀念醫院於台東段2568地號等縣有地興建護理人員宿舍，饒慶鈴感謝台東馬偕醫院王光德院長以及立委莊瑞雄、陳瑩、黃建賓、黃仁和縣議會吳秀華議長的大力支持與協助。馬偕醫院規劃於現為停車場使用之約723平方公尺縣有土地上，興建中長期宿舍供護理人員落腳。

陳瑩表示與莊瑞雄近期積極協調相關部會以改建宿舍，雖國產署提出10筆國有土地供院方租用興建，但腹地仍顯不足，幸好台東縣政府釋出基地旁縣有土地，讓建築基地更完整，且加速興建宿舍計畫，台東縣政府邀集相關單位前往建築基地現勘新聞稿則指出「縣長饒慶鈴表示，這次台東馬偕醫護宿舍改建，陳瑩與莊瑞雄的努力，真的！真的！真的！是功德一件」。

陳瑩和吳秀華坐得再近卻沒互動。（記者劉人瑋攝）

議會版會勘照。（議會提供）

縣府版會勘照。（縣府提供）

陳瑩版會勘照。（立委陳瑩服務處提供）

陳瑩版會勘照。（立委陳瑩服務處提供）

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