罷免廖先翔連署破1.4萬件 民團推「小蜜蜂到府收件」衝高數量

罷免國民黨新北市第十二選舉區立法委員廖先翔二階連署已收取1萬4121件連署書。（公民團體「齊心斷翔」提供）

2025/03/31 18:52

〔記者羅國嘉／新北報導〕罷免國民黨新北市第十二選舉區立法委員廖先翔行動已進入第二階段連署，公民團體「齊心斷翔」志工表示，截至30日為止，已收取1萬4121件連署書，距離二階過關的最低門檻2萬6512件已過半，為繼續衝高連署數量，團隊即起開放「小蜜蜂到府收件服務」，只要撥打專線0989-075-794，志工將與您相約收件的時間地點。

公民團體「齊心斷翔」志工指出，二階連署書雖已過半，但離團隊設定的目標4萬5千件，仍有一段距離。另外，收件數因天候受到影響，連署不如預期，而且根據統計，四成簽過一階的民眾，尚未出來連署二階，呼籲「一階沒簽過的二階要出來簽，簽過一階的人更要出來簽二階。」

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公民團體「齊心斷翔」志工說，為繼續衝高連署書數量，團隊即日起開放「小蜜蜂到府收件服務」，若新北十二選區民眾無法到連署站及友善據點交件，請於早上8點到晚上8點之間，撥打專線0989-075-794，志工將與您相約收件的時間地點，一件就收。

為衝高罷免國民黨新北市第十二選舉區立法委員廖先翔，公民團體「齊心斷翔」在二階連署推行「小蜜蜂到府收件服務」。（公民團體「齊心斷翔」提供）

公民團體「齊心斷翔」辦理午後公民講堂。（公民團體「齊心斷翔」提供）

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