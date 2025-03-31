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    AI深偽造假馬斯克親中談話 馬政府首長也上當

    前研考會副主委、環保署長魏國彥在臉書公開分享「馬斯克批評DPP處置亞亞」影片，但該頻道已被美國智庫發現是以深偽技術假造。（圖擷取自魏國彥臉書）

    前研考會副主委、環保署長魏國彥在臉書公開分享「馬斯克批評DPP處置亞亞」影片，但該頻道已被美國智庫發現是以深偽技術假造。（圖擷取自魏國彥臉書）

    2025/03/31 18:42

    〔記者陳昀／台北報導〕美國智庫保衛民主基金會（FDD）日前分析指出，YouTube頻道「MuskTalk007」，透過AI深偽技術冒充美國總統高級顧問馬斯克（Elon Musk）生成影音，大力宣揚親中反美，獲得大量關注；近來YouTube又出現類似頻道「Musk Chat」，批判我國對亞亞案的處置，連馬英九愛將，前研考會副主委、環保署長魏國彥都上當受騙，在臉書公開發文「馬斯克批評DPP處置亞亞」，成為認知作戰受害者。

    保衛民主基金會網路與技術創新中心（CCTI）的新興威脅高級分析師萊瑟（Max Lesser）日前分析指出，MuskTalk007除了使用人工智慧模仿馬斯克的聲音和外貌外，也模仿其語調和口音，該頻道疑似利用AI技術結合2024年8月馬斯克的訪談，讓影片看來就像馬斯克親自敘述，但該頻道既不承認使用人工智慧，也未說明是模仿或是惡搞，讓人誤以為所有影片皆為真實內容。

    澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）曾揭露名為「影子遊戲」（Shadow Play）的虛假影響行動，該行動自2022年中開始運作，透過至少30個YouTube頻道，發布超過4500部影片，累積超過1億次觀看，利用AI製作的虛擬角色和配音快速生成內容，並透過交叉推廣提升能見度，推廣親中反美的敘事，試圖改變英語世界對中美在國際政治、全球經濟及戰略技術競爭中角色的看法。

    保衛民主基金會（FDD）認為，「MuskTalk007」頻道的行為和敘事方式與「影子遊戲」網絡相似，都是宣稱北京在技術領域超越華盛頓，讚揚中國的基礎設施項目，且都是搭配生成式人工智慧配音，並採用庫存圖像和影片；此外，MuskTalk007也曾在影片中推廣中國的北斗衛星導航系統，這正是ASPI過去調查「影子遊戲」的初始線索。

    「Musk Chat」頻道昨釋出最新一集深偽影片，造假馬斯克批評我國針對亞亞案件的處理，未料馬政府時代的研考會副主委魏國彥在臉書公開分享影片，並稱「馬斯克批評DPP處置亞亞，這兩天會以中文完整地呈現在兩岸的報紙上嗎？兩岸政府發言人又將如何回應呢？」成為認知作戰的受害者。

    知名作家、雅言文化創辦人顏擇雅則表示，整個Musk Chat頻道都是AI產製內容，而且全是親中言論，偽造的很明顯；喊話如果某些人不覺得北京對台有在操作心理戰，這整個頻道都是證據。顏擇雅也憂心，該影片從頭到尾的表情與聲調都超假，「如果品質這麼差還會被騙，將來AI技術再提升，你怎麼辦？」

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