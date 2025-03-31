張凱鈞回任民眾黨中央委員 擬提法院組織法修法推動「法庭直播」

民眾黨今日公告，現任中央委員孫正華請辭，將改由前中央委員張凱鈞（右）遞補。（張凱鈞提供）

2025/03/31 17:47

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今日公告，現任中央委員孫正華請辭，將改由前中央委員張凱鈞遞補。張凱鈞今日表示，他未來將在黨內提出「法院組織法」修法提案，推動「法庭直播」來確保審判透明，並要求司法院設置官方直播頻道，明定憲法法庭、攸關重大刑事案件、涉及公眾利益等案，都應進行直播。

民眾黨上午發布第四屆中央委員異動公告指出，依據本黨黨職人員選舉辦法第43條第1項第3款規定辦理，第4屆中央委員孫正華辭任，由張凱鈞依序遞補，並自民國114年3月29日生效。

請繼續往下閱讀...

張凱鈞表示，他與孫正華已認識以久，由於孫正華的事業正值發展中，可能沒有多餘的心力處理黨務，也傳訊祝福他各方面順利，並強調民眾黨要靠大家了。此外，秘書長周榆修、中央委員蔡壁如、江和樹也於3月29日致電通知他此事、並恭喜他。

針對未來將在黨內推動的首要任務，張凱鈞透露，他接下來將在中央委員會內提出「法院組織法」相關修正草案，明定憲法法庭、重大刑事案件、涉及公眾利益等案，都應進行直播確保審判透明；再者，允許當事人及律師可申請案件直播，除涉及未成年人、性侵害案件或國家機密等特殊案件外，原則上應開放。

張凱鈞進一步說明，應由司法院設立官方直播頻道，避免外界剪輯或扭曲案件過程，該直播內容應保存，供後續司法審查、歷史紀錄與法律研究參考，最後，還需訂立「直播例外條款」，針對涉及未成年被告、性侵害案件、吹哨者證人等允許直播。

張補充，救柯文哲主席出來是民眾黨的目標，但以大方向來看，台灣司法到底出現了哪些問題，為何北檢現在會被批評押人取供、為何會讓無辜的人入獄等等都需要好好思考，並透過修法避免再發生同樣的事情。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法