為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    張凱鈞回任民眾黨中央委員 擬提法院組織法修法推動「法庭直播」

    民眾黨今日公告，現任中央委員孫正華請辭，將改由前中央委員張凱鈞（右）遞補。（張凱鈞提供）

    民眾黨今日公告，現任中央委員孫正華請辭，將改由前中央委員張凱鈞（右）遞補。（張凱鈞提供）

    2025/03/31 17:47

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今日公告，現任中央委員孫正華請辭，將改由前中央委員張凱鈞遞補。張凱鈞今日表示，他未來將在黨內提出「法院組織法」修法提案，推動「法庭直播」來確保審判透明，並要求司法院設置官方直播頻道，明定憲法法庭、攸關重大刑事案件、涉及公眾利益等案，都應進行直播。

    民眾黨上午發布第四屆中央委員異動公告指出，依據本黨黨職人員選舉辦法第43條第1項第3款規定辦理，第4屆中央委員孫正華辭任，由張凱鈞依序遞補，並自民國114年3月29日生效。

    張凱鈞表示，他與孫正華已認識以久，由於孫正華的事業正值發展中，可能沒有多餘的心力處理黨務，也傳訊祝福他各方面順利，並強調民眾黨要靠大家了。此外，秘書長周榆修、中央委員蔡壁如、江和樹也於3月29日致電通知他此事、並恭喜他。

    針對未來將在黨內推動的首要任務，張凱鈞透露，他接下來將在中央委員會內提出「法院組織法」相關修正草案，明定憲法法庭、重大刑事案件、涉及公眾利益等案，都應進行直播確保審判透明；再者，允許當事人及律師可申請案件直播，除涉及未成年人、性侵害案件或國家機密等特殊案件外，原則上應開放。

    張凱鈞進一步說明，應由司法院設立官方直播頻道，避免外界剪輯或扭曲案件過程，該直播內容應保存，供後續司法審查、歷史紀錄與法律研究參考，最後，還需訂立「直播例外條款」，針對涉及未成年被告、性侵害案件、吹哨者證人等允許直播。

    張補充，救柯文哲主席出來是民眾黨的目標，但以大方向來看，台灣司法到底出現了哪些問題，為何北檢現在會被批評押人取供、為何會讓無辜的人入獄等等都需要好好思考，並透過修法避免再發生同樣的事情。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播