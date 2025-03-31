罷瑤領銜人遭爆紅統打手 張克晉：以「文化專家」出席交流活動

罷瑤領銜人張克晉。（資料照）

2025/03/31 17:52

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨青年軍自組「蟾蜍剋星」罷免綠委團隊，號召選民出面連署罷免台北市民進黨立委吳思瑤和吳沛憶，領銜人張克晉今（31）日遭爆長年與中國密切合作，更以「台胞」身分大談兩岸統一；吳思瑤批評國民黨惡罷、亂罷，找來一位披著紅統打手的假文化人對她進行污衊和攻擊。張克晉回應，相關造謠及抹黑早在2008年透過法律途徑得到清白，不解身為書法及水墨畫藝術工作者，為何不能以「文化專家」身份出席交流活動？

民進黨立委林楚茵指出，領銜罷免吳思瑤的張克晉，擔任中國教育部傳統文化教育核心專家，長年推動復興中華傳統文化教育，不僅受聘於中國西咸新區文化大講堂，擔任文化顧問一職，甚至由中共「黨工委」授證；還接受《大公報》訪問，以「台胞」身分公然大談兩岸統一。她並喊話，面對紅統打手絕不妥協，勢必拆穿國民黨紅統打手的假面。

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張克晉聲明，所謂「文物金光黨」，可追溯回當年遭該文物雜誌總編輯惡意潑髒水，事後已親自提出告訴，而雜誌社也尋相關人居中協調和解，因此在同一份雜誌上有刊登澄清文章，已經還給他一個清白，所有參與此事的當事人都仍建在，事實不容扭曲、變造。

「當年造謠的當事人已經道歉，如今卻還有人選擇吃別人留下來的餿水，甚至貴為中華民國立法委員，由此可見民進黨立委素質堪憂，不僅未查證正確資訊，還比當年造謠抹黑的人更無恥。」張克晉直言，他在2008年早已針對相關造謠及抹黑提出告訴，也已遵循法律途徑得到清白，後續若有人再轉傳惡意重傷及造謠的文章，將循法律途徑對散布者提出告訴。

張克晉進一步指出，民進黨除了抹紅、造謠已經無路可走，完全喪失論述的語言能力，正因罷免吳思瑤是最正確的事，也是民進黨及他們的鷹犬最害怕的事，因此無所不用其極的想轉移焦點。他質疑，民進黨一旦遇到對不利的事就拿對岸模糊議題，拿「紅統」來扣帽子，不解身為書法及水墨畫藝術工作者，為何不能以「文化專家」身份出席交流活動；但林楚茵可以是「愛奇藝影音專家」、梁文傑可以是「澳門博弈專家」、黑熊可以是「淘寶購物專家」、趙天麟可以是「親中兩性專家」？

張克晉說，身為書法及水墨畫藝術工作者，為何不能以「文化專家」身份出席交流活動？（張克晉提供）

張克晉說，同一份雜誌上有刊登本人澄清的文章（見圖），已還給授本人清白，所有參與此事的當事人都還建在，事實不容扭曲、變造。（張克晉提供）

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