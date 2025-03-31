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    清明前夕悼史明 蔡英文：一起做勇敢的台灣人

    前總統蔡英文今天在臉書表示，她在清明節前夕前往八里山上悼念史明歐吉桑。（圖擷取自蔡英文臉書）

    前總統蔡英文今天在臉書表示，她在清明節前夕前往八里山上悼念史明歐吉桑。（圖擷取自蔡英文臉書）

    2025/03/31 16:57

    〔記者陳昀／台北報導〕前總統蔡英文今天在臉書表示，她在清明節前夕前往八里山上悼念史明歐吉桑，希望大家攜手團結，帶著史明歐吉桑的堅毅精神，一起做一位勇敢的台灣人，讓台灣繼續走在民主、自由的道路上，走向世界；她也非常期待，親自到訪日本東京新珍味史明紀念館。

    蔡英文指出，清明節前夕，她再次來到八里山上，和史明歐吉桑說說話。 每年到了這個時候，我總會特別想起，和史明歐吉桑一起吃飯，分享台灣大小事的那段時光，也會想起，史明歐吉桑一路走來，無論面對多大的挑戰，總是不忘初衷，一步一步朝著他想望的那個台灣，意志堅定地向前走去。

    蔡英文表示，史明歐吉桑的一生，都在為台灣的未來奮鬥、打拚，他最常提到的，就是台灣人一定要團結起來，才能抵抗外來的壓迫。我相信，只要我們把史明歐吉桑的話記在心中，就可以在困境中找到堅強的力量。

    蔡英文說，史明教育基金會的朋友們，還帶了「新珍味」的積木模型，並熱情地邀請她到日本東京新珍味史明紀念館，「我也非常期待，親自到訪的那一天。 」

    蔡英文提及，上週末剛結束的「大港開唱」，有一句「做一個堂堂正正的台灣人」，許多喜歡音樂的年輕人，都與這句標語合影。蔡英文希望，我們都能攜手團結，帶著史明歐吉桑的堅毅精神，一起做一位勇敢的台灣人，讓台灣繼續走在民主、自由的道路上，走向世界。

    前總統蔡英文今天在臉書表示，她在清明節前夕前往八里山上悼念史明歐吉桑。（圖擷取自蔡英文臉書）

    前總統蔡英文今天在臉書表示，她在清明節前夕前往八里山上悼念史明歐吉桑。（圖擷取自蔡英文臉書）

    史明教育基金會成員帶了「新珍味」積木模型，並邀請蔡英文到日本東京新珍味史明紀念館。（圖擷取自蔡英文臉書）

    史明教育基金會成員帶了「新珍味」積木模型，並邀請蔡英文到日本東京新珍味史明紀念館。（圖擷取自蔡英文臉書）

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