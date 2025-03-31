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    挺身反共護台！ 國軍退役將領將舉辦「大路跑大縱走」

    「大路跑大縱走」活動第一站4月4日將開拔到花蓮，由丘衛邦、余宗基（見圖）、林育斌3名將軍鳴槍起跑。（資料照）

    「大路跑大縱走」活動第一站4月4日將開拔到花蓮，由丘衛邦、余宗基（見圖）、林育斌3名將軍鳴槍起跑。（資料照）

    2025/03/31 16:52

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國不放棄武力併吞台灣，中共內應伺機而動，國軍退役將領、前聯電董事長曹興誠明天將共同召開「挺身反共護台：大路跑大縱走」記者會，希望喚醒全國民眾堅定反共護台，由民間來響應建構全社會防衛韌性。

    主辦單位規劃丘衛邦、余宗基、于北辰等多名退役將領，以及曹興誠、民進黨立委沈伯洋、國票證券前董事長洪三雄、律師陳玲玉、印太戰略智庫執行長矢板明夫、反共網紅八炯、閩南狼、前國大代表黃澎孝，以及關心國防議題的「鷹爸」西點軍校家長徐柏岳，前往烏克蘭參戰的台籍勇士呂子豪等多人明天將現身說法，表達反共護台立場。

    據規劃，「大路跑大縱走」活動第一站4月4日將開拔到花蓮，由丘衛邦、余宗基、林育斌3名將軍鳴槍起跑。4月10日在新北三重空軍一村集會，將繞著園區健走，由丘衛邦、林育斌、劉靖中、趙代川、牛明山多位將軍鳴槍健走。美國西點軍校台籍學生家長會多人，也將特地回台參加活動，表達護衛台灣這個民主國家的決心。

    台北市信民協會、台灣國際災難援助基金會、反共護台志工聯盟等主辦單位強調，「軍人魂保家衛國是本色，在這個風雲變幻的年代，唯有堅持民主，堅決反共、才能有效守護台灣，為我們的下一代護住家園」。

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