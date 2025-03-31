中市復盛里長補選就任 28歲魏群蒝成為新社最年輕里長

民政局長吳世瑋頒發當選證書給新任的新社區復盛里長魏群蒝。（民政局提供）

2025/03/31 16:41

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社區復盛里前里長柯廷蓁因個人因素，去年12月23日辭去里長職務，台中市選舉委員會依法於今年3月15日進行補選，由前里長的兒子、28歲的魏群蒝當選，成為新社區最年輕的里長！

台中市政府今天在新社區公所舉行新任里長就職典禮，民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕頒發當選證書及印信，並致送「造福里民」賀匾，期許魏群蒝里長戮力為里民謀福利，與市府攜手提升里民生活福祉。

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吳世瑋表示，魏群蒝出身里長世家，父親魏任郁曾任1屆復盛村長、1屆復盛里長，107年6月因病逝世，母親柯廷蓁接棒服務里民，也連任2屆復盛里長。魏群蒝從小看著父母為民服務，對復盛里的地方事務也相當熟悉，相信其在母親的協助下一定能駕輕就熟。

吳世瑋指出，新社區共有13位里長，最年長為78歲的大南里長黃逸峯，28歲的魏群蒝則最年輕，兩人年齡整整相差半世紀，老幹新枝投身為民服務，期許穩健與創新的量能相互交流，攜手為里民打拚。

新社區長林淑惠表示，恭喜魏群蒝以逾八成的票數高票當選，期許他用年輕人的抱負與活力，做好基層服務，帶動地方蓬勃發展；魏群蒝表示，將努力推動里內的建設，並積極關懷弱勢及長輩，讓里民在復盛里住的開心、住的安心。他也感謝母親的一路陪伴，他會努力學習，全心全力服務里民，努力達成里民託付的任務！

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