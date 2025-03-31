紀念日及節日修法初審通過 關鍵條文送協商

立法院內政委員會31日繼續審查「紀念日及節日實施條例草案」。 （記者羅沛德攝）

2025/03/31 16:35

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院內政委員會今天初審通過藍白立院黨團所提「紀念日及節日實施條例草案」，欲增加國定假日天數，並將現行「紀念日及節日實施辦法」提升為法律位階。不過，朝野立委在紀念日、節日的訂定與名稱、哪些節日需放假、實施日期等議題上出現分歧，最終藍白黨團以人數優勢，將關鍵條文全數保留送朝野協商。

現行「紀念日及節日實施辦法」屬行政命令層級，國民黨立委牛煦庭、無黨籍立委高金素梅、民眾黨立法院黨團皆提案將實施辦法提升為法律位階。內政委員會上週審議時，將草案名稱訂於「紀念日及節日實施條例」，其立法目的為彰顯紀念日及節日之特殊意義，並規定放假日期及舉行慶祝或紀念活動，以紀念國家發展歷史、傳承各族群傳統民俗及促進多元文化發展，特制訂本條例。

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不過，今日逐條討論到紀念日、節日的訂定時，朝野立委相繼提出不同看法，並逐一就不同歷史事件提出各式紀念日、節日。據國民黨團所提修正動議，要求新增6月26日原住民族抵抗日、8月23日八二三紀念日、10月25日台灣光復暨古寧頭大捷紀念日等；民進黨立委黃捷則提出，增訂5月24日婚姻平權紀念日、12月10日美麗島事件紀念日等。

節日方面，國民黨團、民眾黨團提案主張勞動節、教師節分別放假1日；國民黨團也要求，台灣光復節10月25日放假1日、春節則從小年夜到初三放假5日；民眾黨團則提案12月18日移民日，放假1天；此外，高金素梅再提出，原住民族歲時祭儀依族別擇定3天放假。

逐條討論期間，朝野立委、行政團隊針對是否增新各種紀念日、節目，以及放假天數等議題，皆未達成共識。民進黨黨團提議，另訂期審議以求完備，暫不送協商，但在場藍白立委以人數優勢否決。

國民黨團則提議將「紀念日及節日實施條例草案」其中涉及紀念日、節日與施行日期有關的3、4、5、6、7條、13條關鍵條文保留併案送出委員會，交由黨團協商處理。民進黨團雖提出異議，但經表決後，藍白仍以人數優勢將該法案送出委員會。

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