中配恩綺離台前PO影片控綠色恐怖 陳情書「求留台灣」讓中網友炸鍋！

恩綺29日在抖音發布影片。（圖翻攝自抖音「恩綺在台灣」）

2025/03/31 20:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本名張燕的中配「恩綺」，因鼓吹武統遭廢止居留許可並限期離境，今（31日）晚她已搭機離境。恩綺在離開台灣前於抖音更新影片，批評台灣正經歷一場「綠色恐怖」，導致她不得不和在台灣的親人分開，不過她28日到總統府遞交的陳情書被媒體曝光，內容中請求能夠回來台灣，讓中國網友們炸鍋。

恩綺29日在其抖音平台更新影片，重申自己沒有鼓吹武統，她在台灣生活10多年，6年可以拿到護照但沒有拿，如果她擁有台灣戶籍，應該可以讓她免於被驅逐，但她不後悔，不管多少人謾罵，說她吃愛國飯、蹭流量，她都會坦然面對，她依然堅定自己的信念。恩綺還批評，台灣現在正壟罩在綠色恐怖下，顛倒黑白，導致她不得不和親人分開。

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不過在該影片發布的前一天（28日），恩綺和另名中配「小微」到總統府陳情拉布條抗議，訴求「還我母親權」，同時將陳情資料遞交給總統府憲兵。根據《NOWnews今日新聞》曝光2人當天遞交的陳情書內容，可以看到2人在陳情書中宣稱她們「從未刻意談論政治，只是偶爾在影片中分享當下所發生的話題……然而這些過往的片段如今竟成了被驅逐的理由。」

「平凡的家庭無力承擔龐大的輿論壓力，不願成為社會紛擾的一部分，只希望能獲得公平的機會，請相關單位審視過往的言行，不能一言蔽之，斷章取義，請重新判斷是否真的該被驅逐出境。在這個結果出來之前，讓我們能夠陪伴孩子，不要讓我們被迫分離，我們不懂法律，也不懂如何為自己辯護，我們只是個母親，只是害怕失去孩子，如果最終的決定是驅逐出境，請給我們一個有尊嚴的方式，讓我們能夠回來與我們的孩子同在，這是我們的請求。」

陳情書曝光後，中國網友紛紛湧入恩綺的抖音嘲諷，「不是很愛祖國嗎，怎麼還去陳情？」、「今天我終於知道『葉公好龍』這個成語故事了」、「根本不想回來，還演啊」、「台灣這麼恐怖還要待著嗎？」、「回來啦！天天視頻愛國，就跟著心走」、「其實根本不想走」、「看到都覺得言不由衷」、「回來就別回去啦，祖國」、「既然恐怖，那就趕緊帶著孩子一起回祖國」。

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